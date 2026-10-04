Возио 223 километра на час на дијелу пута гдје је ограничење 80

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна полиција искључила је из саобраћаја 23-годишњег возача који је у Борчи управљао аутомобилом брзином од 233 километра на час, на дијелу пута гдје је ограничење 80.
Возач је искључен из саобраћаја синоћ око 21.51 час, а управљао је возилом марке "BMW", саопштио је МУП.
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Министар Дачић је апеловао на све учеснике у саобраћају, а посебно на младе, да досљедно поштују саобраћајне прописе и брзину кретања прилагоде условима пута.
"Тренутак непажње, непромишљена одлука и неодговорно понашање за воланом могу имати трагичне и ненадокнадиве посљедице. Још једном апелујем на све учеснике у саобраћају да поштују прописе, јер само одговорним понашањем сваког појединца може се допринијети смањењу броја саобраћајних незгода и сачувати људски животи", поручио је Дачић.
(РТС)
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