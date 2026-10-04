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Возио 223 километра на час на дијелу пута гдје је ограничење 80

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04.10.2026 17:36

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Ауто брзо вози на путу.
Фото: Pexels/Max Avans

Саобраћајна полиција искључила је из саобраћаја 23-годишњег возача који је у Борчи управљао аутомобилом брзином од 233 километра на час, на дијелу пута гдје је ограничење 80.

Возач је искључен из саобраћаја синоћ око 21.51 час, а управљао је возилом марке "BMW", саопштио је МУП.

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Министар Дачић је апеловао на све учеснике у саобраћају, а посебно на младе, да досљедно поштују саобраћајне прописе и брзину кретања прилагоде условима пута.

"Тренутак непажње, непромишљена одлука и неодговорно понашање за воланом могу имати трагичне и ненадокнадиве посљедице. Још једном апелујем на све учеснике у саобраћају да поштују прописе, јер само одговорним понашањем сваког појединца може се допринијети смањењу броја саобраћајних незгода и сачувати људски животи", поручио је Дачић.

(РТС)

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Тагови :

Прекорачење брзине

Србија

Борча

Полиција

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