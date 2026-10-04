Члан бирачког одбора шарао листиће - удаљен са гласачког мјеста

Аутор:АТВ редакција
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На једном од бирачких мјеста на подручју Челића данас је забиљежена неправилност у изборном процесу након што је члан бирачког одбора, задужен за издавање гласачких листића, затечен како хемијском оловком исписује садржај на гласачким листићима.
Према информацијама Изборне комисије Челић, неправилност је уочио предсједник бирачког мјеста, након чега су два спорна гласачка листића издвојена из изборног процеса.
Члан бирачког одбора који је начинио неправилност потом је, поступајући према инструкцијама Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, удаљен са бирачког мјеста.
БиХ
Шта ако буде гужва на бирачком мјесту у 19 сати
За сада није познато да ли је евентуално било још листића на којима је на исти начин интервенисано, нити да ли су такви листићи прошли кроз скенер.
Из Изборне комисије Челић наводе да чекају даљње инструкције ЦИК-а о поступању у вези с овим случајем и евентуалним наредним корацима, преноси "Кликс".
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