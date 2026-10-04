У септембру 365 људи остало без пензије због једног документа

Фото: ЦБ БиХ

У септембру је 365 корисника Фонда ПИО остало без породичне пензије.

Ријеч је о средњошколцима који су имали рок да до 24. септембра доставе потврде о редовном школовању. Како су саопштили из Фонда ПИО, у обавези да доставе потврду о школовању за 2026/2027. годину била су 1.094 средњошколца, корисника права на породичну пензију. Свијет БХ метео објавио застрашујући снимак невремена "Закључно са 29. септембром, 729 средњошколаца, корисника породичне пензије, доставило је потврде о школовању", рекли су за "Српскаинфо" из овог фонда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.