У септембру 365 људи остало без пензије због једног документа

Аутор:АТВ редакција
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У септембру је 365 корисника Фонда ПИО остало без породичне пензије.
Ријеч је о средњошколцима који су имали рок да до 24. септембра доставе потврде о редовном школовању.
Како су саопштили из Фонда ПИО, у обавези да доставе потврду о школовању за 2026/2027. годину била су 1.094 средњошколца, корисника права на породичну пензију.
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"Закључно са 29. септембром, 729 средњошколаца, корисника породичне пензије, доставило је потврде о школовању", рекли су за "Српскаинфо" из овог фонда.
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