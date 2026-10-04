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У септембру 365 људи остало без пензије због једног документа

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04.10.2026 18:49

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

У септембру је 365 корисника Фонда ПИО остало без породичне пензије.

Ријеч је о средњошколцима који су имали рок да до 24. септембра доставе потврде о редовном школовању.

Како су саопштили из Фонда ПИО, у обавези да доставе потврду о школовању за 2026/2027. годину била су 1.094 средњошколца, корисника права на породичну пензију.

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"Закључно са 29. септембром, 729 средњошколаца, корисника породичне пензије, доставило је потврде о школовању", рекли су за "Српскаинфо" из овог фонда.

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Тагови :

Пензија

породична пензија

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