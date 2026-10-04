Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

У Републици Српској у наредна четири дана биће претежно сунчано и топло вријеме, са максималном температуром ваздуха до 29 степени Целзијусових, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Сутра ујутру биће претежно ведро и хладно, око ријека и по котлинама понегдје се очекује пролазна магла, док ће током дана бити претежно сунчано и топло уз максималну температуру ваздуха од 22 до 28, у вишим пределима 17 степени Целзијусових.

У уторак, 6. октобра, јутро ће бити хладно, а током дана биће топло и претежно сунчано вријеме, док се на западу очекује умјерена облачност, а максимална температура ваздуха биће од 22 до 28, у вишим предјелима 19 степени Целзијусових.

Претежно сунчано и топло вријеме уз малу до умјерену облачност наставља се у сриједу, 7. октобра, уз максималну температуру ваздуха од 23 до 29, у вишим предјелима 20 степени Целзијусових.

У четвртак, 8. октобра, биће вјетровито и топло - на југу и западу облачно са повременом кишом, а у о сталим крајевима суво, док се увече и наредне ноћи очекују падавине које ће јачати и захватити већину предјела.

Максимална температура ваздуха биће од 20 до 26, у вишим предјелима 16 степени Целзијусових.