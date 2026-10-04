Logo

Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 10:14

Коментари:

0
Требиње, сунчан дан
Фото: АТВ

У Републици Српској у наредна четири дана биће претежно сунчано и топло вријеме, са максималном температуром ваздуха до 29 степени Целзијусових, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Сутра ујутру биће претежно ведро и хладно, око ријека и по котлинама понегдје се очекује пролазна магла, док ће током дана бити претежно сунчано и топло уз максималну температуру ваздуха од 22 до 28, у вишим пределима 17 степени Целзијусових.

У уторак, 6. октобра, јутро ће бити хладно, а током дана биће топло и претежно сунчано вријеме, док се на западу очекује умјерена облачност, а максимална температура ваздуха биће од 22 до 28, у вишим предјелима 19 степени Целзијусових.

Претежно сунчано и топло вријеме уз малу до умјерену облачност наставља се у сриједу, 7. октобра, уз максималну температуру ваздуха од 23 до 29, у вишим предјелима 20 степени Целзијусових.

У четвртак, 8. октобра, биће вјетровито и топло - на југу и западу облачно са повременом кишом, а у о сталим крајевима суво, док се увече и наредне ноћи очекују падавине које ће јачати и захватити већину предјела.

Максимална температура ваздуха биће од 20 до 26, у вишим предјелима 16 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

дугорочна временска прогноза

Вријеме

Временска прогноза за октобар

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић гласао у Бањалуци на општим изборима, 04.10.2026.

Република Српска

Стевандић гласао у Бањалуци

28 мин

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп увјерен да је Иран одустао од нуклеарног оружја

39 мин

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Друштво

Сутра у Српској сунчано и топло, поподне наоблачење са запада

36 мин

0
Избори изборне технологије гласање скенери

Република Српска

Проблеми са скенерима у Новом Граду: У застоју гласање на 9 бирачких мјеста

28 мин

1

Више из рубрике

Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Друштво

Сутра у Српској сунчано и топло, поподне наоблачење са запада

36 мин

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Друштво

Данас у Српској сунчано, прољећне температуре

3 ч

0
beba porodilište

Друштво

Стижу прелијепе вијести из породилишта: Српска богатија за 13 беба

3 ч

0
Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова

Друштво

Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10

36

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

10

30

Погођен танкер у Ормуском мореузу

10

22

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

10

14

Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима