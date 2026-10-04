Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник посвећен Светом апостолу Кодрату.
Поред дванаест великих апостола који су били најближи Исусови ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола да шире Јеванђеље и проповедају хришћанску вјеру широм света.
Свети Кодрат је био епископ у Атини, а касније и у Магнезији. Остао је упамћен као изузетно учен и мудар човјек који је написао чувену одбрану хришћанства и лично је предао римском цару Хадријану. Хришћанско предање каже да је спис оставио толико снажан утисак на владара да је одмах наредио престанак прогона хришћана.
Упркос његовој мудрости, незнабошци су га прогонили. Најпре је каменован, а потом бачен у тамницу, гдје је умро од глади 130. године.
Свети Кодрат се у народу сматра заштитником учених људи и свих који теже знању. Према народном вјеровању, сви који желе да у свој дом унесу мир, благостање и део светитељеве мудрости, данас би требало да у цркви запале свијећу и изговоре ову молитву:
"Апостоле Свети Кодрате, моли Милостивога Бога, да опроштај грехова подари душама нашим."
(Курир)
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