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Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова

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04.10.2026 07:16

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Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник посвећен Светом апостолу Кодрату.

Поред дванаест великих апостола који су били најближи Исусови ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола да шире Јеванђеље и проповедају хришћанску вјеру широм света.

Свети Кодрат је био епископ у Атини, а касније и у Магнезији. Остао је упамћен као изузетно учен и мудар човјек који је написао чувену одбрану хришћанства и лично је предао римском цару Хадријану. Хришћанско предање каже да је спис оставио толико снажан утисак на владара да је одмах наредио престанак прогона хришћана.

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Упркос његовој мудрости, незнабошци су га прогонили. Најпре је каменован, а потом бачен у тамницу, гдје је умро од глади 130. године.

Свети Кодрат се у народу сматра заштитником учених људи и свих који теже знању. Према народном вјеровању, сви који желе да у свој дом унесу мир, благостање и део светитељеве мудрости, данас би требало да у цркви запале свијећу и изговоре ову молитву:

"Апостоле Свети Кодрате, моли Милостивога Бога, да опроштај грехова подари душама нашим."

(Курир)

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