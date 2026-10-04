МУП Српске: Локације за издавање личних докумената раде и данас

Аутор:АТВ редакција
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Локације за издавање личних докумената у Републици Српској радиће и данас до 19 часова, због одржавања општих избора, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Српске.
Грађанима ће на располагању бити реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и Јединственог матичног броја, укључујући и аквизицију.
Друштво
Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе
На снази је забрана превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, саопштили су из МУП-а Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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