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МУП Српске: Локације за издавање личних докумената раде и данас

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04.10.2026 07:11

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МУП Српске: Локације за издавање личних докумената раде и данас

Локације за издавање личних докумената у Републици Српској радиће и данас до 19 часова, због одржавања општих избора, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Српске.

Грађанима ће на располагању бити реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и Јединственог матичног броја, укључујући и аквизицију.

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Друштво

Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

На снази је забрана превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, саопштили су из МУП-а Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИПС

МУП Републике Српске

лични документи

гласање

избори

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