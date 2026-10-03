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Исповијести јасеновачких логораша који су погледали филм "Златни рез 42 - Дјеца Козаре"

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03.10.2026 19:42

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Јасеновац
Фото: АТВ

Након више од осам деценија и даље постоје живи свједоци страхота Јасеновца. Филм "Златни рез 42 – Дјеца Козаре“ погледали су бивши јасеновачки логораши Миле Вукмировић и Раде Радивојац. Њихова сјећања и даље су жива. Кажу да су у филму препознали слику логора коју деценијама носе у сопственом сјећању.

Миле Вукмировић имао је само седам година када је са породицом доведен у Јасеновац. У усташком геноциду изгубио је двадесет чланова уже породице. Жив је остао, каже, захваљујући Дијани Будисављевић. Његове сестре нису имале ту срећу.

Раде Радивојац у Јасеновац је доведен као 13-годишњак. Рођен у Доњим Орловцима код Приједора, прије одласка у логор остао је без родитеља. У Јасеновцу, из којег је успио да побјегне током невремена, свједочио је страхотама, пише РТРС.

Вукмировић и Радивојац погледали су филм "Златни рез 42 – Дјеца Козаре“. Кажу да је режисер Лордан Зафрановић успио да прикаже страдање и атмосферу логора на начин који препознају из сопственог искуства.

Сјећање преживјелих логораша једно је од најдрагоцјенијих свједочанстава о Јасеновцу. Миле и Раде својим животним причама свједочили су о страдању, а сада су то страдање препознали и на филмском платну.

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Тагови :

Филм Дјеца Козаре

свједочење

логораши

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