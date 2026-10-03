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Двадесет људи остало сатима у торњу због квара лифта

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03.10.2026 20:23

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Црно-бијела фотографија модерне архитектуре жељезничке станице у вертикалној перспективи.
Фото: pexels/Sonny Sixteen

Око 20 људи остало је у берлинском торњу Функтурм дуже времена након што се покварио лифт, саопштила је данас ватрогасна служба.

Око 15 људи остало је у петак увече заробљено у ресторану на торњу, док су још четири особе биле на видиковцу, на око 126 метара изнад земље, навели су ватрогасци, преноси Дојче веле.

Ватрогасци су госте ресторана спровели низ степенице, док је једна особа са смањеном покретљивошћу евакуисана уз помоћ специјалне столице за евакуацију.

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Четворо људи на видиковцу није могло да користи степенице за случај опасности, које имају неколико стотина степеника.

Ватрогасци су разматрали више могућности за њихово спасавање, укључујући употребу дизалице.

Произвођач лифта је на крају успио да га поново покрене у режиму за ванредне ситуације, чиме је преосталим посјетиоцима омогућено да се спусте, али спорије.

Интервенција ватрогасаца трајала је око 90 минута.

Није познато колико дуго су посјетиоци већ били заробљени прије него што су око 21.40 позвали помоћ.

(телеграф)

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Тагови :

Лифт

Њемачка

ресторан

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