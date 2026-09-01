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Не користите лифт, али морате да га плаћате: Зашто ово важи за све власнике станова?

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01.09.2026 14:44

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Не користите лифт, али морате да га плаћате: Зашто ово важи за све власнике станова?
Фото: Unsplash

Плаћање лифта у приземљу често отвара исто питање: зашто би власник давао новац за нешто што му није потребно да би стигао до свог стана?

Одговор није у броју вожњи, већ у власништву. Куповином стана не купују се само квадрати иза улазних врата, већ се стиче и право на заједничким дијеловима зграде, а са тим правом долази обавеза њиховог одржавања.

Власник стана у приземљу можда никада неће ући у лифт. Ипак, његов стан остаје дио исте грађевинске цјелине којој припадају темељи, кров, фасада, степениште, заједничке цијеви, ходници и лифт. Закон зато не рачуна ко је који део зграде користио, већ ко је власник њеног посебног дијела.

Плаћање лифта у приземљу не зависи од коришћења лифта

Закон о становању и одржавању зграда лифт сврстава међу заједничке инсталације, опрему и уређаје зграде, док се његова конструкција сматра заједничким грађевинским елементом.

Члан 63 истог закона прописује да власник стана, пословног простора или другог посебног дијела мора да учествује у трошковима одржавања заједничких дијелова и управљања зградом.

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За плаћање лифта у приземљу зато није пресудно да ли га власник користи свакодневно, повремено или никада. Закон обавезу не везује за непосредну корист, већ за власништво над дијелом зграде.

По истом принципу, власник стана на последњем спрату учествује у одржавању темеља и канализације, иако се они налазе далеко од његовог стана. Власник приземља учествује у поправци крова, иако кров није непосредно изнад њега. Заједнички дијелови не дијеле се према томе коме су ближи, већ припадају власницима посебних дијелова као цјелина.

Приземље није издвојено из заједничке зграде

Плаћање лифта у приземљу остаје обавеза и када стан има једноставан приступ са улаза, када власник не одлази на више спратове или када лифт не користи ни за долазак до подрума и гараже. Исто важи ако је стан празан или власник дуже време не борави у њему.

Власници могу двотрећинском већином одлучити да за текуће одржавање примјене критеријум према површини, односно да за инвестиционо одржавање користе критеријум према броју посебних дијелова.

Скупштина одређује износ, али не може укинути обавезу

Плаћање лифта у приземљу не може бити укинуто једностраном одлуком власника. Висину месечног издвајања одређује скупштина стамбене заједнице, а одлука се уноси у записник. Утврђени износ не може бити нижи од минимума који је прописала локална самоуправа.

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Другачији начин расподјеле могуће је уредити правилима власника, али се она доносе једногласном одлуком свих власника посебних дијелова. Усмени договор неколико комшија или одлука власника да прескочи плаћање не мењају његову обавезу према стамбеној заједници.

Трошкови лифта не обухватају само потрошњу електричне енергије током вожње. У њих могу ући редовно сервисирање, обавезни прегледи, отклањање кварова, замјена дотрајалих дијелова и већи радови којима се продужава вијек уређаја или повећава његова безбједност.

Због тога појединачни власник не може да умањи рачун само на основу процјене колико је лифт користио. Такав начин обрачуна није предвиђен законом.

Редовни сервис и велика поправка не обрачунавају се исто

Код плаћања лифта у приземљу важно је разликовати текуће од инвестиционог одржавања. Трошкови текућег одржавања и управљања по правилу се распоређују према броју посебних делова зграде. То значи да сваки стан или пословни простор носи одговарајуће учешће, без обзира на спрат.

Инвестиционо одржавање, које може обухватити веће поправке, модернизацију или замену лифта, по правилу се обрачунава према површини посебног дијела у односу на укупну површину свих станова, пословних простора и других посебних дијелова. Власник већег стана тада учествује са већим износом.

Подстанар може плаћати, али уговор мора то да предвиди

Ако је стан издат, плаћање лифта у приземљу може уговором бити пренето на закупца заједно са осталим трошковима одржавања и управљања. Власник је тада дужан да у року од 30 дана обавјести управника да ће закупац учествовати у тим трошковима.

Стан у приземљу, међутим, не престаје да буде дио зграде зато што се до њега не стиже лифтом. Власник плаћа одржавање лифта из истог разлога из којег сви остали учествују у одржавању крова, темеља и заједничких инсталација: не плаћа појединачну вожњу, већ функционалност зграде чији је дио, пишу Некретнине.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лифт

станови

зграда

Плаћање

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