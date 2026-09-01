Школска година на Палама почела за 214 првачића: Обезбијеђени поклони и бесплатни уџбеници

Аутор:АТВ редакција
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За најмлађе су овим поводом поклоне обезбиједили Влада Републике Српске, општина и "Електродистрибуција" Пале.
Директор Основне школе "Пале" Александар Рајић рекао је да наставу похађа 950 ученика, да су уписали 112 првачић и да ове године имају благо повећање првачића.
Директор "Електродистрибуције" Пале Ацо Станишић рекао је да су обезбиједили школске руксаке за првачиће на подручју 13 локалних заједница у којима ово предузеће обавља дјелатност.
"На овај начин желимо да помогнемо родитељима и да, уз помоћ Владе Републике Српске која је обезбиједила уџбенике, пружимо додатну подршку. Знамо колико је родитељима потребно издвајања за припрему дјеце за школу, посебно који имају више школараца", навео је Станишић.
Апеловао је и да друга предузећа буду друштвено одговорна и више се укључе у подршку ученицима и породицама.
Поводом почетка нове школске године начелник Пала Дејан Којић посјетио је данас основне школу "Пале", "Мокро" и "Србија" који је овом приликом изразио наду да ће се наставити раст броја ђака.
Којић је навео да је општина, заједно са Владом Републике Српске, обезбиједила бесплатне уџбенике за око 1.728 ученика основних школа.
"Увијек се одазовемо свакој акцији за коју сматрамо да је добра и квалитетна, а ово је једна од бољих", истакао је Којић.
Предсједник Скупштине општине Пале Бранко Короман нагласио је да је задатак свих институција, посебно локалне заједнице, да допринесу унапређењу образовног процеса, те додао да ће ова општина, заједно са градом Источно Сарајево и Владом, наставити да помаже школама и ученицима.
Пријему првачића присуствовали су народни посланик Дамјан Шкипина, представници општине Пале и града Источно Сарајево, преноси Срна.
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