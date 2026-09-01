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Источно Сарајево има потенцијал да буде међу најтраженијим дестинацијама у Српској

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01.09.2026 13:03

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ОЦ Јахорина
Фото: АТВ

Источно Сарајево има све предуслове да и у овогодишњем програму туристичких ваучера буде међу најтраженијим дестинацијама у Републици Српској, изјавио је директор Туристичке организације града, Стефан Стајчић.

"Пале, Јахорина и цијело подручје Источног Сарајева имају шта да понуде и током јесени, од планинарења, шетњи и боравка у природи, до гастрономске понуде, културно-историјских садржаја и бројних других туристичких активности", истакао је Стајчић.

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Он је навео да су туристички ваучери важан инструмент за развој домаћег туризма и продужење туристичке сезоне у Републици Српској, али и значајна прилика за туристичку привреду овог града.

Говорећи о Источном Сарајеву, Стајчић је као најбоље примјере успјешне примјене овог програма издвојио хотеле "Дамис" и "Лавина", који су у претходном периоду остварили највећи број ноћења, реализованих посредством туристичких ваучера.

Он је истакао да то показује да овај инструмент има конкретан и мјерљив ефекат на туристичку привреду, али и да постоји велико интересовање грађана за боравак на дестинацијама у Источном Сарајеву.

Стајчић је позвао грађане Републике Српске и све кориснике туристичких ваучера да најављене лијепе јесење дане искористе за одмор у Источном Сарајеву и на Јахорини.

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Менаџер продаје хотела "Термаг" на Јахорини Бранислав Тимотић изјавио је да је овај хотел и ове године партнер у програму туристичких ваучера Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Он је навео да се, као и претходних година, пунољетни грађани са пребивалиштем у Републици Српској, као и пунољетни грађани са пребивалиштем у Брчко дистрикту који имају држављанство Српске, могу пријавити за ваучере кроз редовну процедуру.

Тимотић је навео да ће ваучери од понедјељка, 7. септембра, поред осталих пријављених субјеката у програму, моћи да се користе и за услуге хотела "Термаг".

"Услов за кориштење ваучера у вриједности од 100 КМ јесте резервација од најмање два ноћења, уколико борави једна особа. За двије особе које желе да искористе два ваучера, укупне вриједности 200 КМ, услов је резервација од најмање три ноћења у нашем хотелу", појаснио је Тимотић.

Према његовим ријечима, вриједност ваучера одбија се од укупног хотелског рачуна који гост оствари током боравка, што је оцијенио добром приликом за грађане да искористе ваучере и проведу угодан одмор на Јахорини.

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Програм туристичких ваучера трајаће од понедјељка, 7. септембра до 30. новембра.

Влада Републике Српске је 13. августа, с циљем развоја домаћег туризма, донијела Уредбу о додјели туристичких ваучера грађанима Српске за субвенционисано коришћење услуга у угоститељским објектима за смјештај.

(Срна)

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Тагови :

Источно Сарајево

Туризам

Туристички ваучери

Стефан Стајчић

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