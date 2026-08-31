Ситуација са пожарима у мјесту Зупци стабилна

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација на већини пожаришта на подручју Зубачког платоа у овом тренутку јe стабилна, наводе из Штаба за ванредне ситуације.
Како кажу, активан пожар и даље је присутан у рејону села Грабовица, али ватра тренутно не пријети кућама и стамбеним објектима. На пожариште у Грабовици упућен је хеликоптер Хеликоптерске јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који ће дјеловати из ваздуха и додатно допринијети стављању пожара под контролу.
"Остала пожаришта су у овом тренутку мирна. Све надлежне службе и расположиве снаге остају у приправности, а ситуација се континуирано прати.Све екипе на терену и даље поступају у складу са потребама и развојем ситуације, са циљем да се активни пожар у потпуности локализује и спријечи његово ширење", наводе из Штаба.
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