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Ситуација са пожарима у мјесту Зупци стабилна

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 17:49

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Ситуација са пожарима у мјесту Зупци стабилна
Фото: ATV

Ситуација на већини пожаришта на подручју Зубачког платоа у овом тренутку јe стабилна, наводе из Штаба за ванредне ситуације.

Како кажу, активан пожар и даље је присутан у рејону села Грабовица, али ватра тренутно не пријети кућама и стамбеним објектима. На пожариште у Грабовици упућен је хеликоптер Хеликоптерске јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који ће дјеловати из ваздуха и додатно допринијети стављању пожара под контролу.

"Остала пожаришта су у овом тренутку мирна. Све надлежне службе и расположиве снаге остају у приправности, а ситуација се континуирано прати.Све екипе на терену и даље поступају у складу са потребама и развојем ситуације, са циљем да се активни пожар у потпуности локализује и спријечи његово ширење", наводе из Штаба.

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Тагови :

пожар

Требиње

Ванредно стање

Ватрогасци

гашење пожара

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