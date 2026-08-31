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Пожар на Требевићу под контролом, али са овом планином се никад не зна

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Аутор:

Александра Тољ Ружић
31.08.2026 11:17

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Пожар на Требевићу.
Фото: АТВ

Пожар на Требевићу, који се разбуктао током викенда, под контролом је, али су ватрогасне екипе још увијек на терену и гасе пањеве који још увијек издимљавају, поручио је за АТВ старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево Његош Вукадин.

"Јуче, од седам ујутро до девет навече, гасили смо пањеве. Пожар је под контролом, али са Требевићем се никад не зна. Огромна је површина, стотине дулума земље, има догоријевања из рупа. Нема воде, испуцала земља", овако Вукадин описује стање на терену.

Подсјећамо, данима пожар тиња на западној страни Требевића и, иако га данима гасе радници шумарства заједно са ватрогасцима, проблем су вртаче и пожари који горе у земљи.

"Нема опасности за торањ, није угрожен. Нама је првенствено задатак да бранимо објекте и сада су на терену ватрогасци", додао је Вукадин.

Подсјећамо, најкритичније је било током викенда, када је евакуисан један од радника на торњу. Тренутно пожар није видљив.

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Тагови :

пожар

Требевић

Источно Сарајево

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