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ЕЦБ одобрила Ункредиту преузимање Комерцбанке

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15.10.2026 22:33

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ЕЦБ одобрила Ункредиту преузимање Комерцбанке

Миланска банка Уникредит саопштила је да је добила одобрење надзорног органа Европске централне банке /ЕЦБ/ за куповину додатних акција Комерцбанке и преузимање контроле над том њемачком банком.

То значи да Уникредит може да конвертује акције Комерцбанке које је већ стекао раније ове године у сопствене акције, преноси агенција ДПА.

У саопштењу се наводи да је Уникредит добио одобрење да пређе праг од 30 одсто акцијског капитала Комерцбанке и да настави да повећава свој удио без горње границе.

"Ова одлука представља важну прекретницу у аквизицији Комерцбанке од Уникредита, што потврђује позитивну процјену ЕЦБ-а о трансакцији и повјерење у чврсте темеље и снажан положај Уникредита у европском банкарском сектору", пише у саопштењу.

Очекује се да ће преостале регулаторне процедуре за завршетак преузимања Комерцбанке бити завршене до краја године.

У том тренутку, Уникредит би имао око 50 одсто гласачких права у Комерцбанци и могао би да преузме контролу над њом, напомиње се у саопштењу.

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Тагови :

банка

Европска унија

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