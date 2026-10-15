ЕЦБ одобрила Ункредиту преузимање Комерцбанке

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Миланска банка Уникредит саопштила је да је добила одобрење надзорног органа Европске централне банке /ЕЦБ/ за куповину додатних акција Комерцбанке и преузимање контроле над том њемачком банком.
То значи да Уникредит може да конвертује акције Комерцбанке које је већ стекао раније ове године у сопствене акције, преноси агенција ДПА.
У саопштењу се наводи да је Уникредит добио одобрење да пређе праг од 30 одсто акцијског капитала Комерцбанке и да настави да повећава свој удио без горње границе.
"Ова одлука представља важну прекретницу у аквизицији Комерцбанке од Уникредита, што потврђује позитивну процјену ЕЦБ-а о трансакцији и повјерење у чврсте темеље и снажан положај Уникредита у европском банкарском сектору", пише у саопштењу.
Очекује се да ће преостале регулаторне процедуре за завршетак преузимања Комерцбанке бити завршене до краја године.
У том тренутку, Уникредит би имао око 50 одсто гласачких права у Комерцбанци и могао би да преузме контролу над њом, напомиње се у саопштењу.
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