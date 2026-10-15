Копривица: Наћи рјешење да ТЕ Угљевик надомјести производњу

Извршни директор за техничке послове у Електропривреди Републике Српске Иван Копривица изразио је наду да ће Термоелектрана Угљевик пронаћи начин да надомјести производњу, између осталог и набавком угља из других извора, јер би производња електричне енергије по цијени од 100 до 150 евра за мегават-час била повољнија од увоза по цијени од око 300 евра.

Он је указао и на то да је Електропривреда Републике Српске до сада позајмила више од 80 милиона КМ Руднику и термоелектрани Угљевик /РиТЕ/, како би се одржало функционисање предузећа и омогућио наставак рударских активности упркос проблемима у производњи.

- Надамо се да ћемо уз помоћ Владе Републике Српске пронаћи одговарајуће рјешење како бисмо издржали зиму и дочекали стабилизацију РиТЕ Угљевик - рекао је Копривица.

Копривица је новинарима рекао да је од базних произвођача тренутно на мрежи само Термоелектрана Гацко.

- Имамо још два проточна произвођача, то су хидроелектране Вишеград и Бочац, који малу количину енергије произведу на дневном нивоу, тако да нам дневно недостаје од 5.000 до 6.000 мегават-часова у систему -рекао је Копривица.

Он је навео да је цијена електричне енергије на тржишту тренутно изузетно висока, те да је за испоруку наредног дана струја набављана по цијени већој од 300 евра за мегават-час, док је претходног износила од 250 до 260 евра.

- Дио електричне енергије набављамо на дугорочном и дневном тржишту, а дио на берзи. Сналазимо се на различите начине, јер је дужност Електропривреде да обезбиједи довољно електричне енергије за становништво. Мислим да то неће бити проблем - нагласио је Копривица.

Он је истакао да је посебно отежавајућа околност дужи застој у раду ТЕ Угљевик, због чега се очекује да ће и у наредном периоду недостајати знатне количине електричне енергије, све док не дође до побољшања хидролошких прилика.

Према његовим ријечима, набавка струје по цијенама од 250 до 300 евра за мегават-час, која се потом продаје домаћинствима по цијени од око 40 евра, а привреди по вишој цијени, ствара велике губитке за "Електропривреду", јер просјечна продајна цијена износи око 55 евра по мегават-часу.

- Није мали трошак свакодневно издвајати око три милиона КМ за набавку електричне енергије из увоза. Разлика између набавне и продајне цијене представља огроман губитак - упозорио је Копривица.

Он је рекао да је шестомјесечни извјештај матичног предузећа био позитиван, те да ће дио потребних средстава бити обезбијеђен из раније остварених резерви, али да ће у наредном периоду недостајати новца.