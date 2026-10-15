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Крај незапамћене лудила за Лабубу луткама: Милијарде отишле у неповрат

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15.10.2026 13:09

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Лабубу играчка
Фото: pexels/Thierry Eeman

Помами за планетарно популарним Лабубу луткама коначно је дошао крај, а бруталан пад потражње истрошио је берзу и изазвао прави финансијски кошмар.

Ванг Нинг, оснивач кинеске компаније „Поп Март“ која производи ове необичне плишане играчке, за мање од мјесец дана изгубио је готово шест милијарди долара. Вриједност његовог иметка стрмоглаво је пала са 27,5 на 21,6 милијарди долара услијед наглог слабљења потражње и драстичног пада претпродајних цијена.

Главни разлог за ову пропаст јесте губитак интересовања купаца, чак и на матичном кинеском тржишту. Акције компаније, које се котирају на берзи у Хонгконгу, пале су за више од 20 одсто, чиме је „Поп Март“ од краја августа изгубио готово четвртину укупне тржишне вриједност, односно чак 13 милијарди долара.

Иако су ове играчке, са препознатљивих девет оштрих зуба и шиљатим ушима, брзински освојиле свјетске колекционаре и познате личности, презасићеност тржишта и већа производња потпуно су уништиле њихову ексклузивност.

Иако из компаније најављују нове интерактивне серије играчака пред новогодишње празнике у нади да ће вратити стару грозницу, аналитичари упозоравају да је еуфорија дефинитивно спласнула и да је овај вирални феномен доживио свој коначни слом, преноси Бизлајф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лабубу

економија

дјечије играчке

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