Због ове лозинке процурили подаци 8.8 милиона људи

Аутор:АТВ редакција
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Хакер тврди да му је лозинка "123456" једне ИТ компаније омогућила приступ личним подацима који припадају 8.8 милиона људи у националном регистру становништва Данске.
Ова повреда безбједности обухватила је компанију Пајс АпС, данску ИТ и сервисну компанију за податке са овлашћеним приступом централном регистру лица у земљи, познатом као ЦПР.
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Данске власти су потврдиле да је неко злоупотријебио легитимни приступ компаније како би преузео имена, адресе, матичне бројеве и друге информације. Компанија Пајс је накнадно потврдила да је њен приступ био искоришћен.
Овај инцидент слиједи након других великих безбједносних инцидената који укључују спољне услуге, укључујући октобарско хаковање Dikord bota Double Counter, које је изложило ИП адресе милиона корисника.
Према писању портала The Register,, особа која преузима одговорност изјавила је за данске новине Политикен да јој је налог заштићен лозинком "123456" омогућио улаз.
Политикен је пренио да су најмање три налога у компанији користила ту лозинку, укључујући и администраторски налог. Наводни хакер је изјавио да нема намјеру да продаје или објављује ове информације.
Компанија Malwarebytes је извјестила да је почетни приступ наводно проистекао из процурјеле лозинке која је била повезана са бившим запосленим у компанији Пајс. Ова компанија је нудила услуге које су клијентима омогућавале да провјере своје податке у ЦПР-у, укључујући ажурирање адреса и идентификацију преминулих особа.
Документи до којих је дошао дански емитер ТВ 2 указују на то да је нападач добио приступ 10. септембра и извео око 14 милиона аутоматизованих претрага до 20. септембра.
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Упад је откривен 2. октобра након што је на фактури уочена неуобичајено висока активност. Компанија Пајс није одговорила на питања портала Тхе Регистер у вези са тврдњама о лозинки у вријеме објављивања њиховог извјештаја.
У Данској, погођени записи наводно покривају приближно 5,5 милиона живих и 3,3 милиона преминулих особа.
Управа ЦПР-а је саопштила да имена и адресе особа регистрованих са специјалном заштитом имена и адресе нису били изложени. Управа је обуставила приступ овој компанији, обавијестила државни орган за заштиту података о личности и потврдила да полиција спроводи истрагу.
(б92)
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