Жена у стану држала 200 паса, мачака и коза

Аутор:АТВ редакција
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Једна жена (54) ухапшена је у Солуну зато што је у свом дому држала више око 200 домаћих животиња и кућних љубимаца, саопштила је данас грчка полиција.
Жена је завршила са лисицама на рукама јуче поподне, након инцидента који је имала са Алжирком (35), током којег јој је пријетила, што је довело до доласка полиције на лице мјеста, преноси Прототема.
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У истрази која је услиједила, полицајци одјељења Терми су утврдили да Гркиња у свом дому држи око 120 паса, 70 мачака и десетак коза, а да им није обезбиједила удобан, здрав и одговарајући смјештај, што је угрозило добробит животиња.
Против ње је поднесена пријава због пријетњи и кршења закона о животињама.
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