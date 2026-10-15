Све је била брутална лаж: Дао сву уштеђевину за жену из кошмара

Аутор:АТВ редакција
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Усамљени зидар потрошио уштеђевину и прешао 2.000 км да упозна жену из снова, а онда открио да не постоји
Усамљени зидар потрошио је животну уштеђевину како би прешао више од 2.000 километара и упознао жену за коју је вјеровао да је љубав његовог живота.
Међутим, умјесто сусрета о којем је маштао, дочекало га је болно сазнање - жена у коју се заљубио на интернету заправо је била креација вјештачке интелигенције (АИ).
Lonely bricklayer mourning his mother's death travels 1,300 miles to meet his dream woman only to discover she is an AI bot https://t.co/Q4t3XYr7Ww— Daily Mail (@DailyMail) October 14, 2026
Едимар Роша Мартинс (49) вјеровао је да је пронашао љубав гледајући снимке привлачне плавуше која му је “обећавала нови живот на својој фарми”. Представљала се као Џесика Оливеира, а била је позната и под именом Џесика Фазендеира.
На објављеним снимцима приказивала је сеоски начин живота и позивала мушкарце да дођу и живе са њом, преноси Дејли Стар.
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Њен профил на друштвеним мрежама привукао је више од 300.000 пратилаца. Инострани медији преносе да је Џесика, наводно, “обећала Едимару да ће му платити путне трошкове и финансијски га подржавати када буду заједно”.
За човјека који је пролазио кроз тежак животни период такво обећање представљало је “наду у нови почетак”. Након смрти мајке, Едимар се, како је испричао, осјећао све усамљеније и желио је да пронађе некога са ким би могао да дијели живот.
“Дошао сам у потрази за срећом“, рекао је, објашњавајући да се надао да ће пронаћи блискост и друштво након тешког периода.
Верујући да га на одредишту чека жена са којом ће започети “нови живот”, Едимар је у петак, 9. октобра, кренуо аутобусом из Императриза, града на северу Бразила. Послије више од 36 сати путовања, у недјељу, 11. октобра, стигао је у Бело Хоризонте, удаљен око 2.100 километара друмским путем.
Едимар је почео да обилази околину, показујући људима фотографије жене коју је желио да пронађе и распитујући се да ли је неко препознаје. Нико није знао о коме је ријеч. Убрзо је открио истину која је срушила његове наде - жена са снимака није постојала, а видео-садржаји које је гледао били су генерисани помоћу АИ-ја.
“Већ сам обилазио околину са неколико фотографија, показивао их људима и питао да ли познају ту особу. Сви су одговарали да не, па сам се осјетио превареним“, испричао је Едимар.
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Он није крио да је усамљеност имала велику улогу у томе што је поверовао да је његова веза са женом са интернета стварна.
“Понекад усамљеност код куће на крају изазове много проблема у човјековом животу“, рекао је.
Жена коју је сматрао својом будућом партнерком наводно му је “обећавала заједнички живот на фарми”.
“Живећеш са мном овдје на фарми“, говорила му је, према његовом свједочењу.
Вјерујући тим обећањима, Едимар је потрошио новац који је дуго штедио. Када је схватио да је преварен, остало му је врло мало средстава за наставак путовања и свакодневне потребе.
Пошто се нашао у тешкој ситуацији у Бело Хоризонтеу, Едимар се обратио градској служби која пружа подршку мигрантима. Тамо је добио храну, могућност да се истушира и савјете о томе како да препозна преваре на интернету.
Надлежне службе помогле су му и да обезбеди аутобуску карту како би могао да напусти град.
У уторак, 13. октобра, кренуо је на пут, али је умјесто повратка у Императриз одлучио да оде у државу Токантинс, у којој је рођен.
Иако није искључио могућност да се једног дана врати у Бело Хоризонте, нагласио је да би тада све било другачије.
“Када се будем вратио, то ће бити на другачији начин“, рекао је, преноси Телеграф.рс.
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