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Возач из БиХ крио 50.000 евра испод сједишта: Цариници открили новац уз помоћ пса

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15.10.2026 12:22

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Возач из БиХ крио 50.000 евра испод сједишта: Цариници открили новац уз помоћ пса
Фото: Pixabay

Царински службеници Хрватске на Граничном прелазу Каменско у сриједу, 14. октобра, открили су 50.000 евра непријављене готовине у аутомобилу с регистарским ознакама БиХ. Возач је због прекршаја кажњен са 13.200 евра.

Како је саопштила Царинска управа Хрватске, новац је откривен током улазне контроле, уз помоћ службеног пса Ассија и у сарадњи с припадницима Посебне оперативне групе Подручне царинске канцеларије Сплит.

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Прегледом возача, пртљага и возила, готовина је пронађена скривена испод сувозачевог сједишта.

Због непријављивања новца, против возача из БиХ је покренут прекршајни поступак, а издат му је прекршајни налог и изречена новчана казна у износу од 13.200 евра, навели су из Царинске управе Хрватске, преноси РадиоСарајево.

Према одредбама члана 152. став 3. хрватског Прекршајног закона, возач је платио двије трећине изречене казне, као и трошкове поступка.

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Овај случај још једном подсјећа на обавезу пријављивања готовине приликом преласка границе. Путници који преносе 10.000 евра или више, односно противвриједност у другој валути, дужни су пријавити новац надлежним царинским органима приликом уласка у Европску унију или изласка из ње.

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Тагови :

Држављанин БиХ

возач

Казна

Хрватска

Европска унија

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