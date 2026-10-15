Возач из БиХ крио 50.000 евра испод сједишта: Цариници открили новац уз помоћ пса

Аутор:АТВ редакција
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Царински службеници Хрватске на Граничном прелазу Каменско у сриједу, 14. октобра, открили су 50.000 евра непријављене готовине у аутомобилу с регистарским ознакама БиХ. Возач је због прекршаја кажњен са 13.200 евра.
Како је саопштила Царинска управа Хрватске, новац је откривен током улазне контроле, уз помоћ службеног пса Ассија и у сарадњи с припадницима Посебне оперативне групе Подручне царинске канцеларије Сплит.
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Прегледом возача, пртљага и возила, готовина је пронађена скривена испод сувозачевог сједишта.
Због непријављивања новца, против возача из БиХ је покренут прекршајни поступак, а издат му је прекршајни налог и изречена новчана казна у износу од 13.200 евра, навели су из Царинске управе Хрватске, преноси РадиоСарајево.
Према одредбама члана 152. став 3. хрватског Прекршајног закона, возач је платио двије трећине изречене казне, као и трошкове поступка.
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Овај случај још једном подсјећа на обавезу пријављивања готовине приликом преласка границе. Путници који преносе 10.000 евра или више, односно противвриједност у другој валути, дужни су пријавити новац надлежним царинским органима приликом уласка у Европску унију или изласка из ње.
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