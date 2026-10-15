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Трамп: Отварамо полигон за тестирање најсавременијег оружја

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15.10.2026 11:30

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у Спортском центру „Кертис Д. Менард” у Васили, на Аљасци, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Војска САД ће отворити полигон у савезној држави Монтани за тестирање најновијих типова наоружања, укључујући дронове и оружје за употребу у свемиру, саопштио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Задовољство ми је да вас обавијестим и објавим да ће Пентагон управо овдје у Монтани основати нови полигон за тестирање напредног оружја и технологија", рекао је Трамп на митингу у Монтани.

Према његовим ријечима, полигон ће се користити за тестирање дронова са оружјем, свемирских технологија, средстава електронског ратовања и хиперсоничног оружја, преноси Срна.

Саво Минић

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Тагови :

Доналд Трамп

Оружје

америчка војска

Вашингтон

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