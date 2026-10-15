Урушио се кров школе: Погинуло најмање 18 ученика и наставник

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 18 ученика и један наставник погинули су након што се урушио кров школе у сјеверозападном пакистанском граду Пешавару, саопштиле су власти за ББЦ.
Још 40 особа је повријеђено, а вјерује се да су неки од њих у критичном стању.
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Страхује се да је неколико дјеце остало заробљено под рушевинама након урушавања, до којег је дошло у четвртак ујутру, током наставе.
Сви погинули ученици били су млађи од 13 година, изјавио је Мухамед Асим, портпарол болнице Лејди Риџинг у Пешавару.
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