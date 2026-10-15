ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

Аутор:АТВ редакција
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Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) ухапсила је шведског држављанина који се борио на страни Кијева због илегалног преласка границе, саопштено је данас из ФСБ-а.
ФСБ је објавио и видео снимак особе која је прикупљала податке о зградама руског Министарства одбране за потребе Службе безбједности Украјине (СБУ), преноси руска новинска агенција ТАСС.
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"Припадници ФСБ-а привели су шведског држављанина у области Себешки у Псковској области због илегалног преласка границе Руске Федерације. Под окриљем намјере да се придружи руским оружаним снагама путовао је кроз Русију ради вршења саботаже и тероризма на војним инсталацијама", истиче се у саопштењу.
Према подацима ФСБ-а, страни држављанин је од фебруара до јуна ове године био припадник организације која је у Русији проглашена терористичком и био је лидер вода задуженог за беспилотне летјелице украјинског батаљона.
У саопштењу се додаје да су код њега пронађени документи који потврђују његово учешће у борбеним операцијама украјинских снага против Русије.
Против шведског држављанина покренут је кривични поступак због илегалног преласка државне границе.
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У току је разматрање одлуке да ли да се против њега покрене поступак и због организовања активности терористичке организације и учешћа у тим активностима, као и због тога што је страни плаћеник, што је кажњиво према Кривичном закону Русије.
(Срна)
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