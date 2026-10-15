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ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

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15.10.2026 10:01

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ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) ухапсила је шведског држављанина који се борио на страни Кијева због илегалног преласка границе, саопштено је данас из ФСБ-а.

ФСБ је објавио и видео снимак особе која је прикупљала податке о зградама руског Министарства одбране за потребе Службе безбједности Украјине (СБУ), преноси руска новинска агенција ТАСС.

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"Припадници ФСБ-а привели су шведског држављанина у области Себешки у Псковској области због илегалног преласка границе Руске Федерације. Под окриљем намјере да се придружи руским оружаним снагама путовао је кроз Русију ради вршења саботаже и тероризма на војним инсталацијама", истиче се у саопштењу.

Према подацима ФСБ-а, страни држављанин је од фебруара до јуна ове године био припадник организације која је у Русији проглашена терористичком и био је лидер вода задуженог за беспилотне летјелице украјинског батаљона.

У саопштењу се додаје да су код њега пронађени документи који потврђују његово учешће у борбеним операцијама украјинских снага против Русије.

Против шведског држављанина покренут је кривични поступак због илегалног преласка државне границе.

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У току је разматрање одлуке да ли да се против њега покрене поступак и због организовања активности терористичке организације и учешћа у тим активностима, као и због тога што је страни плаћеник, што је кажњиво према Кривичном закону Русије.

(Срна)

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Тагови :

Русија

ФСБ

хапшење

терориста

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