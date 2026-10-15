Цијело село је жртвовано због рудника: Остале су празне куће и сабласна тишина

Аутор:АТВ редакција
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Село Стари Моршених, некада насељено, данас је напуштено због планова за рудник који никада није отворен.
Њемачко село Моршених-Алт готово је напуштено након пресељења 500 становника због планираног рудника угља који никада није отворен.
Старе куће, продавнице и улице данас су зарасле и запуштене, а црква је тешко оштећена у пожару.
Њемачко село које је било насељено најмање 1.000 година данас је готово напуштено, пошто су његови становници евакуисани и пресељени у ново насеље неколико километара даље.
Одлука о пресељењу донијета је 2013. године, када је испланирано да се на мјесту старог села отвори велики површински рудник угља. Међутим, планови су касније одбачени, а село је остало да пропада, док природа постепено преузима улице и породичне куће.
Погледајте у галерији фотографије села Стари Моршених:
Ријеч је о Моршених-Алту, познатом и као Стари Моршених. Његових 500 становника је пресељено у ново насеље истог имена. До 2015. године сви су добили нови смјештај, али је старо село остало на свом мјесту и данас привлачи знатижељнике.
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Данас се говори о могућности да се Моршених-Алт преименује и претвори у “село будућности“. Име Биргевалд већ се помиње као дио те идеје, али је све и даље на чекању, преноси Миррор.
У међувремену, старо село изгледа сабласно - већина улица и кућа је напуштена, а растиње се шири тамо гдје су некада свакодневно пролазили мештани. Упркос томе, у селу има још неколико становника.
Урбани истраживач Колин, који своја путовања биљежи на Јутјуб каналу Беардед Еxплорер, обишао је “село духова” и наишао на призоре које није очекивао.
“Овде је заиста језиво. Биће занимљиво видјети шта ће на крају урадити са овим мјестом“, рекао је.
Велики дио некада живог села данас је потпуно запуштен. Коров и трава пробијају се кроз стазе и прилазе кућама, док дрвеће и друго растиње пријете да сасвим прекрију напуштене објекте.
Сеоска црква тешко је оштећена у пожару, а од некадашњег здања остали су тек дијелови зидова.
Већина продавница и кућа у Моршених-Алту затворена је и запечаћена. Неки улази потпуно су зазидани, па је тешко видјети шта се крије иза фасада. Према Колиновим ријечима, становници нису имали много времена да напусте домове, што је код појединих изазвало огорчење.
“Можете да замислите колико је становника било љуто и колико њих се вјероватно пита да ли је уопште требало да се исели“, рекао је урбани истраживач.
Кликом на линк погледајте како изгледа најлепше село на свијету.
Празне улице остављају утисак да је живот у селу изненада стао. Колин је признао да је током обиласка имао осећај као да је свет “дошао до свог краја” и да је он један од “посљедњих преживјелих”.
“Заиста је чудно ходати улицом која би у ово доба дана требало да буде веома прометна, а нема никога“, описао је своје утиске.
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Ипак, урбани истраживач срео је једног становника током обиласка. Човјек није говорио енглески, али су уз помоћ апликације за превођење успјели да размјене неколико информација.
“Рекао нам је да овде живи осам породица“, испричао је Колин.
По његовим ријечима, међу данашњим становницима више нема фамилија које су првобитно живјеле у селу. Малобројни људи који су се доселили потичу из Турске, Авганистана и Египта.
Да ли ће Моршених-Алт заиста постати “село будућности“ или ће остати подсјетник на планове који су промијенили животе стотина људи, показаће вријеме.
(Курир)
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