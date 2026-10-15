Шта се дешава у организму људи који касно иду на спавање

Аутор:АТВ редакција
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Постоје људи који се буде прије аларма, пуни енергије и спремни да освоје свијет прије прве кафе. А онда постоје они који тек увече прораде како треба и којима идеја да легну у 22 часа звучи скоро као лична увреда.
Та разлика није само ствар навике. Научници је називају хронотипом, односно природном склоношћу ка ранијем или каснијем времену спавања и будности.
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Нова студија објављена у часопису Слееп Хеалтх показала је да су људи са израженим вечерњим хронотипом чешће пријављивали проблеме са менталним здрављем и равнотежом између посла и приватног живота. Али постоји важан детаљ: истраживачи су посебно издвојили теже одвајање од посла и слабији опоравак након радног дана као дио те везе.
Истраживачи су анализирали податке 2.266 запослених особа узраста од 20 до 65 година из финске студије Healthy Finland. Учесници су сврстани према свом дневном ритму, од изразитих јутарњих до изразитих вечерњих типова.
Код изразитих вечерњих типова чешће су биљежени симптоми анксиозности и депресије, као и већи проблеми са равнотежом између посла и приватног живота.
Посебно се издвојио опоравак од посла. Он је дјелимично објашњавао везу између вечерњег хронотипа и анксиозних поремећаја, односно око 12,7 одсто те повезаности. То не значи да касније устајање „изазива“ анксиозност, већ да начин на који се особа опоравља од посла може бити дио цијеле приче.
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Један од могућих разлога је прилично логичан: њихов природни ритам често се не слаже са распоредом који намећу посао и обавезе.
Ако најбоље функционишеш увече, али мораш да устајеш рано, лако се деси да радни дан почне прије него што си се потпуно разбудила, а заврши се тек када би твој организам заправо желио да буде активнији.
Још компликованије постаје када посао „уђе“ у слободно вријеме. Код рада од куће, на примјер, граница између завршетка радног дана и наставка обавеза може постати прилично мутна.
Дакле, можда проблем није у томе што волиш поноћ више него подне, већ у томе што свакодневни распоред није направљен према твом унутрашњем сату.
Ту се појављује још један занимљив појам: социјални џет лег. То је разлика између времена када спавамо током радне недјеље и времена када природно бисмо спавали када немамо обавезе.
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Рецимо, радним данима устајеш у 6, иако ти се спава тек много касније, а викендом коначно одеш на спавање у 3 ујутру и пробудиш се у 11. Тијело практично сваког понедјељка добија нову временску зону.
Студија је показала да су вечерњи типови чешће имали управо овакве разлике у распореду спавања. Разлог је једноставан: током недјеље морају да се прилагоде раном почетку обавеза, док викендом могу да прате свој природнији ритам.
Сан је, наравно, важан дио цијеле приче. Изразити вечерњи типови у студији чешће су наводили да ријетко или никада не спавају довољно, а истраживање је показало и неке разлике у животним навикама. Ипак, истраживачи су те факторе узели у обзир и утврдили да веза између вечерњег хронотипа, проблема са равнотежом живота и менталног здравља остаје присутна.
Зато није баш поента у томе да сви од сутра морамо да постанемо јутарњи типови. Много је важније да имамо довољно сна, да посао не заузме сваки слободан сат и да постоји простор за прави опоравак након радног дана.
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Добра вијест је да студија не говори да је вечерњи хронотип некакав „лош избор“ који треба исправити. Напротив, резултати указују да је важно разумјети како се природни ритам особе судара са захтјевима свакодневног живота. Посебно могу да буду проблематични хронични недостатак сна, посао који се прелива у приватно вријеме и немогућност да се човјек заиста искључи након радног дана.
Другим ријечима, можда ниси проблем ти зато што ти се у 23х одједном појави воља за животом. Можда је само незгодно што друштво већ дуго инсистира да будемо најпродуктивнији баш онда када наш унутрашњи сат каже: „Полако, тек сам се загријала.“
(Женски магазин)
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