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Данас исплата борачког додатка и социјалних давања

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15.10.2026 07:06

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Новац
Фото: АТВ

Борачки додатак за септембар, и мјесечне накнаде корисницима социјалних давања у износу од 51 милион марака, биће исплаћене данас.

Из буџета Српске биће исплаћено и 17 милиона марака за мјесечне накнаде за социјална давања, као и накнаде за незапослене родитеље из категорије породица са четворо и више дјеце.

Општинама ће бити дозначена средства за исплату туђе његе и помоћи за мјесец септембар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Исплата

социјална давања

Борачки додатак

Министарство финансија

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