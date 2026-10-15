Данас исплата борачког додатка и социјалних давања

Аутор:АТВ редакција
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Борачки додатак за септембар, и мјесечне накнаде корисницима социјалних давања у износу од 51 милион марака, биће исплаћене данас.
Из буџета Српске биће исплаћено и 17 милиона марака за мјесечне накнаде за социјална давања, као и накнаде за незапослене родитеље из категорије породица са четворо и више дјеце.
Општинама ће бити дозначена средства за исплату туђе његе и помоћи за мјесец септембар.
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