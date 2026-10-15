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Спријечен сукоб навијача у Сплиту: Приведено 57 особа

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15.10.2026 08:02

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Сплитска полиција привела је 57 особа и спријечила сукоб навијачких група "Хајдука" и "Ајакса", фубалских клубова који данас играју.

Према полицијском извјештају, синоћ пола сата прије поноћи дошло је до покушаја сукоба више стотина изгредника из обје навијачке групе у центру града.

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Полицијски службеници су употребом средстава принуде спријечили сукоб, након чега су се учесници сукоба разбјежали.

"Јавни ред и мир је успостављен након 15 минута. Није било повријеђених особа, а приведено је 57 особа", саопштила је сплитско-далматинска Полицијска управа.

Хрватски медији су јавили да је око 150 Торцидаша напало навијаче "Ајакса" на сплитској риви. Полиција је интервенисала и блокирала прилазе Риви како би спријечила ширење нереда.

Синоћњим нередима претходило је више инцидената у Сплиту. Полиција је раније саопштила о два одвојена напада у којима су лакше повријеђена двојица холандских држављана.

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Због тих напада приведено је шест хрватских држављана, а још десет особа приведено је због посједовања недозвољених предмета.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Сплит

привођење

Хајдук Сплит

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