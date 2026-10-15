Српска богатија за 27 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, по три у Приједору, Бијељини и Градишци, по двије у Добоју, Источном Сарајеву И Зворнику, а по једна у Фочи и Невесињу.
У Бањалуци је рођено шест дјечака и четири дјевојчице, у Приједору и Бијељини по три дјевојчице, у Градишци два дјечака и дјевојчица, у Добоју и Источном Сарајеву по један дјечак и по једна дјевојчица, у Зворнику двије дјевојчице, а у Фочи и Невесињу по један дјечак.
Порода није било у Требињу.
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