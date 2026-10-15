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Српска богатија за 27 беба

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15.10.2026 08:01

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 д‌јевојчица и 12 д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, по три у Приједору, Бијељини и Градишци, по двије у Добоју, Источном Сарајеву И Зворнику, а по једна у Фочи и Невесињу.

У Бањалуци је рођено шест д‌јечака и четири д‌јевојчице, у Приједору и Бијељини по три д‌јевојчице, у Градишци два д‌јечака и д‌јевојчица, у Добоју и Источном Сарајеву по један д‌јечак и по једна д‌јевојчица, у Зворнику двије д‌јевојчице, а у Фочи и Невесињу по један д‌јечак.

Порода није било у Требињу.

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Тагови :

породилиште

бебе

рођене бебе

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