Додик: Предложићу да Рехабилитациони центар "Топлице" носи име доктора Горана Талића

Аутор:АТВ редакција
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Предложићу да Рехабилитациони центар "Топлице" носи име доктора Горана Талића, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Управо смо његовом упорношћу направили Рехабилитациони центар "Топлице". То је био дар Бањалуци", рекао је Додик за РТРС.
Истакао је да је доктор Горан Талић био његов лични пријатељ.
"Много смо времена проводили заједно. Ја сам био заљубљен у његов успјех и оно што је урадио. Од једног малог, невидљивог и проблематичног рехабилитационог центра, учинио је да постане један од регионалних и најпрепознатљивијих. Данас имате око 4.000 људи који чекају да уђу у рехабилитацију и тај процес", рекао је Додик.
Нагласио је да су правили планове.
"Прије мјесец, два дана смо били у Слатини, гдје смо планирали ново проширење и да са тим направимо, не само рехабилитациони, него и конгресни центар, а то је подразумијевало много садржаја који треба тамо да се изграде. Чак и јуче је са партнерима, ја нисам био, али партнери који су укључени у тај процес јесу, и он је био негдје око пола осам навече и разговарао управо о тим пројектима. Договорили смо се да се видимо ових дана, најкасније у понедјељак и да се даље иде у том правцу", рекао је Додик.
Подсјетио је да је доктор Талић на један посебан начин руководио и управљао тим центром и оставио иза себе задовољне људе и ријешене послове.
"То је један од ријетких медицинских установа на простору бивше Југославије који је редовно финансијски пословало са добитком, уз сва велика инвестирања. Он је створио једну импозантну екипу људи, љекара, медицинског особља који су радили предано, једнако као и он, посвећено, готово дан и ноћ. Он је прије два дана боравио у Холандији, Амстердаму. Јуче је радио читав дан. Разговарао сам са сарадницима, кажу да је навече био са људима с којима је разговарао о овим пројектима. Онда је дошао кући, заспао и није се пробудио", каже Додик.
Навео је да иза доктора Талића остало велико име.
"Он је био на нашој листи, и мени је то импоновало зато што ми је било стало до њега. И он је човјек који је све говорио о себи. Нисте га морали промовисати, довољно је било да је он ту. Он је човјек који је прије двије године дошао и рекао "желим да, пошто многи из Бањалуке долазе у Слатину, да је приближим њима". Зато смо обезбиједили нових 1.000 метара квадратних простора да људи могу одређене терапије да проводе. Жао ми је. Имао је снажан срчани удар из којег није могло бити никакве шансе за живот", рекао је Додик.
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