Сутра исплата 68 милиона КМ за борачки додатак и социјална давања

Сутра почиње исплата мјесечног борачког додатка за септембар, као и остала мјесечна давања за унапријеђење положаја бораца, војних инвалида и породица припадника Одбрамбено-отаџбинског рата која укупно износе 51 милион КМ.

Осим мјесечних накнада за борце и инвалиде, из Буџета Републике Српске сутра ће бити исплаћено укупно 17 милиона КМ за мјесечне накнаде за социјална давања, као и накнаде за незапослене родитеље из категорије породица са четворо и више дјеце.

Такође, општинама ће бити дозначена средства за исплату туђе његе и помоћи за мјесец септембар.