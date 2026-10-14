Сутра исплата 68 милиона КМ за борачки додатак и социјална давања

Аутор:АТВ редакција
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Сутра почиње исплата мјесечног борачког додатка за септембар, као и остала мјесечна давања за унапријеђење положаја бораца, војних инвалида и породица припадника Одбрамбено-отаџбинског рата која укупно износе 51 милион КМ.
Осим мјесечних накнада за борце и инвалиде, из Буџета Републике Српске сутра ће бити исплаћено укупно 17 милиона КМ за мјесечне накнаде за социјална давања, као и накнаде за незапослене родитеље из категорије породица са четворо и више дјеце.
Такође, општинама ће бити дозначена средства за исплату туђе његе и помоћи за мјесец септембар.
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