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Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

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14.10.2026 13:04

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Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила
Фото: Pixabay

Хрватска припрема знатно строже казне за саобраћајне прекршаје, а појединим возачима пријетиће и до 5.000 евра казне, затвор, па чак и одузимање аутомобила.

Измјене Закона о безбједности саобраћаја на путевима представио је данас, 14. октобра, хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић, најављујући оштрије санкције за илегалне аутомобилске трке, невезивање сигурносног појаса, опасно паркирање и непрописну употребу електричних тротинета.

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Посебно високе казне предвиђене су за родитеље који дјеци млађој од 14 година омогућавају вожњу електричних ромобила.

За илегалне трке до 5.000 евра и 60 дана затвора

Једна од највећих промјена односи се на илегалне аутомобилске трке и окупљања на којима возачи изводе опасне маневре, дрифтују и снимају вожње за друштвене мреже.

За организовање и учествовање у таквим тркама предвиђене су казне од 2.000 до 5.000 евра, могућност затвора до 60 дана, одузимање возила и забрана управљања.

"Јавне саобраћајнице нису тркалишта, а сигурност грађана није простор за нечије доказивање. Посљедњих година свједочимо све опаснијим облицима понашања на такозваним "car meet" окупљањима, илегалним утркама, дрифтању, демонстрирању брзине и снимању опасних вожњи за друштвене мреже", рекао је Божиновић.

Нагласио је да полиција нема ништа против љубитеља аутомобила и њихових окупљања, већ против понашања која угрожавају друге учеснике у саобраћају.

Посебно ће се кажњавати и снимање те објављивање опасне вожње на друштвеним мрежама.

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"Популарност на друштвеним мрежама не може бити оправдање за угрожавање нечијег живота на цестама. Порука је једноставна: онај ко се жели утркивати, за то постоје стазе. Хрватски путеви нису тркалишта", поручио је министар.

Казна за невезивање појаса расте на 200 евра

Строже санкције очекују и возаче и путнике који не користе сигурносни појас, као и оне који дјецу превозе без одговарајуће заштите.

Досадашња казна од 130 евра требало би да буде повећана на 200 евра.

"Неприхватљиво је да данас људи губе животе зато што нису користили сигурносни појас. Једнако тако, неприхватљиво је да се дјеца у аутомобилима превозе без одговарајуће заштите. Зато повећавамо казне за некориштење појаса и непрописан пријевоз дјеце са 130 на 200 еура", најавио је Божиновић.

Родитељима пријети до 3.000 евра због електричних тротинета

Велике промјене најављене су и за електричне тротинете, посебно када их користе дјеца.

Родитељи и старатељи који дјеци млађој од 14 година омогуће управљање тротинетима могли би бити кажњени износом од 1.000 до 3.000 евра.

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Исти распон казни најављен је и за управљање ромобилима чија је снага већа од дозвољене.

"Електрични тротинети постали су дио свакодневног живота, нарочито дјеце и младих. Али тротинет није играчка и може проузорковати тешке повреде, па и смртне посљедице", упозорио је министар.

"Родитељска одговорност не завршава куповином тротинета, она управо тада почиње", додао је.

Казне за некориштење кациге и непрописно кретање тротинетом требало би да буду повећане на 100 евра.

Предвиђено је и обавезно евидентирање и означавање електричних тротинета како би се лакше контролисало да ли испуњавају законске услове за учествовање у саобраћају.

За опасно паркирање 300 евра

Измјене закона доносе и строже кажњавање непрописног паркирања које угрожава безбједност или озбиљно омета саобраћај.

За блокирање саобраћајница, тротоара, приступа особама с инвалидитетом или пролаза хитним службама предложена је казна од 300 евра.

"У нашим градовима непрописно паркирање није само комунални проблем. Онај ко блокира улицу, тротоар, приступ особама с инвалидитетом или пролаз хитним службама угрожава права и сигурност других грађана", истакао је Божиновић.

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Најављено је и поједностављење поступака, уз већу самосталност градова и општина у пословима из њихове надлежности.

Казне ће лакше стизати и возачима из других држава

Једна од важних новина односи се на прекограничну размјену података о саобраћајним прекршајима.

Хрватска планира да своје законодавство додатно усклади с европским правилима како би полиције различитих држава лакше размјењивале информације о возачима који прекршаје почине у иностранству.

"Правила морају једнако вриједити за све, без обзира на то чије су регистарске плочице на возилу. Чињеница да сте прешли границу неће бити околност због које нека друга полиција неће моћи видјети је ли вам изречена нека казна", поручио је Божиновић.

Измјене би требало да олакшају и рад хитних служби, а међу службе које имају посебан режим поступања биће укључена и Хрватска горска служба спасавања (ХГСС).

Прошле године погинула 261 особа

Образлажући потребу за строжим казнама, Божиновић је изнио податак да је током 2025. године на хрватским путевима погинула 261 особа, односно 22 више него годину раније.

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Ове године број погинулих мањи је за 22 у односу на исти период прошле године, али министар сматра да то није разлог за задовољство.

"Хрватска се развија. Имамо више возила, више саобраћаја, већу мобилност грађана и милионе туриста који користе наше путеве. Али развој Хрватске мора пратити развој саобраћајне културе", рекао је.

Нагласио је да циљ предложених измјена није већа наплата казни, већ смањење броја несрећа и страдалих.

"Наш циљ није наплатити више казни, већ имати мање саобраћајних несрећа и мање повријеђених", закључио је Божиновић.

(Индекс)

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Тагови :

Хрватска

Возачи

Казна

саобраћај

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