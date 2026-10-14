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Данас сахрана Горана Барета

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14.10.2026 13:42

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Рок музичар Горан Баре
Фото: Screenshot/Youtube

Легендарни хрватски рокер и фронтмен групе "Мајке", Горан Баре, који је преминуо 9. октобра у 62. години, данас ће бити испраћен на вјечни починак.

Сахрана се одржава данас, 14. октобра, у 13 часова на Градском гробљу у Винковцима, граду у којем је одрастао и започео своју музичку каријеру.

Међу првима је стигла ожалошћена породица - мајка, отац и син Миран, који није могао да задржи сузе.

Породица донијела огроман вијенац

Најближи чланови породице донијели су вијенац од црвених гербера и бијелих ружа, на коме је написана опроштајна порука.

"Посљедњи поздрав драгом Горану од маме, тате и сина Мирана", пише на вијенцу.

Подсјетимо, Горан Баре, легендарни југословенски и хрватски музичар и оснивач групе "Мајке", преминуо је у 62. години.

Рани живот и музички почеци

​Горан Баре рођен је 16. августа 1965. године у Винковцима, у радничкој породици. Своју прву групу, "Дуо дебили", основао је с пријатељем Марином Покровцем 1980. године. Крајем 1984. године оснива групу "Мајке".

Група "Мајке" 1990. године издаје свој први албум "Разум и безумље".

Током 1991. године издаје самостални пројекат под псеудонимом Хали Гали Халид, спајајући гаражни рок и народну музику.

Успјеси деведесетих

Наставља рад с новом поставом Мајки и издаје албуме Раздор (1993.), Милост (1994.), Вријеме је да се крене (1996.) и Пут до срца сунца (1998.).

​Горан Баре & Плаћеници

Почетком 2000-их покреће самосталну каријеру уз пратећи састав "Плаћеници", објавивши албум Изгубљен и нађен (2001.), с којег се истакао хит "Пут ка срећи".

​Након паузе поновно окупља "Мајке", а 2011. године објављују успешан албум "Тешке боје", који је освојио шест награда Порин. Године 2018. издају студијски албум "Нуспојаве".

(Телеграф)

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Тагови :

Горан Баре

сахрана

Пјевач

Умро Горан Баре

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