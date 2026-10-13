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Јелена Карлеуша промијенила став о абортусу: Ево шта је сада поручила

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13.10.2026 17:13

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Јелена Карлеуша
Фото: Youtube / K1 Televizija

Јелена Карлеуша отворено је говорила о свом ставу према абортусу, признајући да је током година промијенила мишљење о овој теми.

Гостујући у подкасту „Естрадни лексикон“ код Марија Арангеловског, пјевачица је објаснила да је раније имала либералнији став, док данас сматра да је важно водити рачуна о томе да не дође до нежељене трудноће.

Промјена мишљења

– Некада сам имала јако либералан став по том питању и мој одговор је некада био „да“, али с временом сам промијенила став. Сматрам да треба водити рачуна да не дође до трудноће. Почела сам вјеровати у енергију која путује из душе у душу и из тијела у тијело. Мислим да прекидамо једну енергију старе душе која је дошла у ново тијело. Ето, то је разлог, сада нисам за абортус – рекла је Карлеуша.

Пјевачица је истакла да се њен поглед на прекид трудноће промијенио због личних увјерења и начина на који данас посматра живот и духовност.

Тешка дилема

Током разговора водитељ ју је питао и како гледа на абортус у случају силовања, што је Карлеуша издвојила као посебно тешку тему.

– Када је ријеч о томе, то је потпуно друга ствар. Мислим да је то јако тешка тема, али шта је сада теже – ужас силоване жене или ужас убијања дјетета? То су неке моралне дилеме, али свакако је све ужас. Шта год бих одговорила, неку групу људи бих повриједила и увриједила, а не желим, тако да бих можда ипак дала да превагне живот – рекла је Јелена.

Њене изјаве поново су отвориле питање сложених моралних дилема које прате тему абортуса, посебно у случајевима сексуалног насиља.

Најавила наступ у Скопљу

Карлеушу очекује и наступ у Сјеверној Македонији. Према најави, пјевачица ће у суботу, 17. октобра, наступити у Арени „Јане Сандански“ у Скопљу.

Публика ће имати прилику да чује њене познате пјесме, док се пјевачица припрема за наступ који је најављен за предстојећи викенд, пише Аваз

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Пјевачица

Абортус

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