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Случај гажења људи на тркама: Вујовића терете за тешко убиство у покушају

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13.10.2026 17:58

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Случај гажења људи на тркама: Вујовића терете за тешко убиство у покушају
Фото: ATV, Facebook, Instagram

Жељко Вујовић (38) из Билеће терети се за кривично дјело тешко убиство у покушају. Оптужницу ОЈТ Требиње је потврдио Окружни суд данас, 13. октобра 2026. године. Вујовић је осумњичен да је на коњским тркама прегазио аутомобилом неколико људи.

Поред њега, оптужница је потврђена и против Мирка Самарџије (33) из Билеће и Гојка Чубрила (21) из Требиња због помагања починиоцу након извршеног злочина.

Првооптуженом Вујовићу се ставља на терет да је 22. августа 2026. године на локалитету Баре у мјесту Бијељани код Билеће, безобзирним насилничким понашањем покушао да лиши живота више лица.

Жељко Вујовић

Хроника

Ко је Жељко Вујовић, осумњичен за гажење људи на коњским тркама?

Након крвавог пира и покушаја убиства, у помоћ су му прискочили другооптужени Самарџија и трећеоптужени Чубрило. Они се терете да су истог дана на подручју општине Билећа пружили активну помоћ Вујовићу како би прикрио трагове и избјегао хапшење након извршеног тешког кривичног дјела.

Суђење овој тројци ускоро почиње пред Окружним судом у Требињу.

Шта се догодило на коњским тркама код Билеће

На видео снимку који смо објавили види се тренутак несреће. Осумњичени Вујовић возилом се залијеће у групу људи и дословни их прогања на ливади. Након што је ударио троје, Вујовић аутомобилом наставља да јури према њима.

Према свједочењу Дражена Дунђера за АТВ, све се догодило на крају дана, односно, када су трке завршене и када су људи кретали да се пакују и иду кући.

Жељко Вујовић

Хроника

Одређен притвор за Горана Чубрилу за помоћ Вујовићу

"Не знам шта се дешавало. На крају сам видио момка, нисам видио кад су се свађали и кад га је ударио. Кад сам му пришао момку, то је било за мене више него страшно. То је фукарлук. Ово не би урадила посљедња фукара", рекао је Дунђер за АТВ.

Самарџић и Вујовић су након инцидента били у бјекству. Након полицијске потраге, Вујовић је ухапшен у селу Прераца, а Самарџић у селу Лађевићи.

Након инцидента брзо је ухапшен Горан Чубрило због сумње да је помагао Вујовићу након гажења људи.

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Тагови :

Жељко Вујовић

село Бијељани

коњске трке

Гажење људи

Окружни суд Требиње

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