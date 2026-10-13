Ухапшен мушкарац који је пуцао на Илиџи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац који је пуцао из ватреног оружја данас на подручју Илиџе и ранио другог, ухапшен је, сазнаје портал “Аваза”.
"У службеним је просторијама ПУ Илиџа", потврђено је за “Аваз” из МУП-а КС.
Подсјетимо, данас око 12:35 сати у улици 12. март, у насељу Пејтон на Илиџи, дошло је до пуцњаве у којој је један мушкарац рањен у ногу. Полиција је након интензивне потраге ухапсила мушкарца осумњиченог за употребу ватреног оружја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
10
18
03
17
58
17
56
17
38
Тренутно на програму