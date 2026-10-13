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Ухапшен мушкарац који је пуцао на Илиџи

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13.10.2026 16:06

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Ухапшен мушкарац који је пуцао на Илиџи
Фото: АТВ БЛ

Мушкарац који је пуцао из ватреног оружја данас на подручју Илиџе и ранио другог, ухапшен је, сазнаје портал “Аваза”.

"У службеним је просторијама ПУ Илиџа", потврђено је за “Аваз” из МУП-а КС.

Подсјетимо, данас око 12:35 сати у улици 12. март, у насељу Пејтон на Илиџи, дошло је до пуцњаве у којој је један мушкарац рањен у ногу. Полиција је након интензивне потраге ухапсила мушкарца осумњиченог за употребу ватреног оружја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пуцњава

Илиџа

хапшење

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