Потврђена оптужница против Жељка Вујовића

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Требињу потврдио је оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Требињу против Жељка Вујовића (38) из Билеће због сумње да је починио кривично дјело тешко убиство у покушају.
Оптужница је потврђена и против Мирка Самарџије (33) из Билеће и Гојка Чубрила (21) из Требиња због помагања починиоцу након извршеног злочина!
Првооптуженом Вујовићу се ставља на терет да је 22. августа 2026. године на локалитету Баре у мјесту Бијељани код Билеће, безобзирним насилничким понашањем покушао да лиши живота више лица.
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Након крвавог пира и покушаја убиства, у помоћ су му прискочили другооптужени Самарџија и трећеоптужени Чубрило. Они се терете да су истог дана на подручју општине Билећа пружили активну помоћ Вујовићу како би прикрио трагове и избјегао хапшење након извршеног тешког кривичног дјела.
Суђење овој тројци ускоро почиње пред Окружним судом у Требињу.
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