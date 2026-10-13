Logo

Потврђена оптужница против Жељка Вујовића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 14:59

Коментари:

0
Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње
Фото: ATV

Окружни суд у Требињу потврдио је оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Требињу против Жељка Вујовића (38) из Билеће због сумње да је починио кривично дјело тешко убиство у покушају.

Оптужница је потврђена и против Мирка Самарџије (33) из Билеће и Гојка Чубрила (21) из Требиња због помагања починиоцу након извршеног злочина!

Првооптуженом Вујовићу се ставља на терет да је 22. августа 2026. године на локалитету Баре у мјесту Бијељани код Билеће, безобзирним насилничким понашањем покушао да лиши живота више лица.

Коалиција

Република Српска

Додик: Односи СНСД-а и коалиционих партнера сваким новим изазовом постајали су још чвршћи

Након крвавог пира и покушаја убиства, у помоћ су му прискочили другооптужени Самарџија и трећеоптужени Чубрило. Они се терете да су истог дана на подручју општине Билећа пружили активну помоћ Вујовићу како би прикрио трагове и избјегао хапшење након извршеног тешког кривичног дјела.

Суђење овој тројци ускоро почиње пред Окружним судом у Требињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељко Вујовић

Билећа

коњске трке

Потврђена оптужница

Коментари (0)

Прочитајте више

Коалиција СНСД

Република Српска

Додик: Односи СНСД-а и коалиционих партнера сваким новим изазовом постајали су још чвршћи

3 ч

0
Дарко Лазић, пјевач

Сцена

Дарко Лазић подијелио лијепе вијести, пристижу честитке

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Пуцњава у Сарајеву, рањен мушкарац: Полиција блокирала дио насеља

3 ч

0
Мандић предложио сопствену смјену: Потписао иницијативу за разрјешење

Регион

Мандић предложио сопствену смјену: Потписао иницијативу за разрјешење

3 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Пуцњава у Сарајеву, рањен мушкарац: Полиција блокирала дио насеља

3 ч

0
Школа Горња Тузла

Хроника

Укинут притвор малољетници осумњиченој за збадање дјевојчица у Тузли

3 ч

0
Црква

Хроника

Са Саборног храма у Тузли украден бакарни олук

3 ч

0
У саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Засад поље код Требиња, смртно су страдале двије особе.

Хроника

Наложена обдукција тијела двојице настрадалих младића

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

10

Сједница Предсједништва СДС-а у Бањалуци

18

03

Ковачевић: Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а

17

58

Случај гажења људи на тркама: Вујовића терете за тешко убиство у покушају

17

56

Колико новца вам је потребно за пун резервоар у Бањалуци?

17

38

Трагедија у Србији: Дјевојчица преминула када је на њу пао комад намјештаја

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима