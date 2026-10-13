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Трамп о Ирану: Они сада немају власти, а ми не знамо с ким да разговарамо

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13.10.2026 15:49

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

САД су можда претјерале у Ирану тиме што су елиминисале комплетно иранско руководство, јер сада Вашингтон не зна с ким треба има посла, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Они сада немају власти и то је проблем. Можда смо претјерали са властима, не знамо с ким сада имамо посла", навео је Трамп у обраћању присталицама Републиканске странке у Охају.

САД и Израел започели су операцију против Ирана 28. фебруара. Сукоби су накратко прекинути у јуну, али су се наставили 8. јула, подсјећа ТАСС, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Вашингтон

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