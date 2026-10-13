Трамп о Ирану: Они сада немају власти, а ми не знамо с ким да разговарамо

Аутор:АТВ редакција
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САД су можда претјерале у Ирану тиме што су елиминисале комплетно иранско руководство, јер сада Вашингтон не зна с ким треба има посла, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Они сада немају власти и то је проблем. Можда смо претјерали са властима, не знамо с ким сада имамо посла", навео је Трамп у обраћању присталицама Републиканске странке у Охају.
САД и Израел започели су операцију против Ирана 28. фебруара. Сукоби су накратко прекинути у јуну, али су се наставили 8. јула, подсјећа ТАСС, преноси Срна.
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