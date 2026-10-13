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Жељко Комшић у ДФ-у преживио лош резултат

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13.10.2026 16:49

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Жељко Комшић у ДФ-у преживио лош резултат

Жељко Комшић је доживио дебакл на општим изборима у БиХ, али је Демократска фронта једногласно стала на његову страну и исказала подршку његовом досадашњем раду.

На данас одржаној сједници Предсједништва Демократске фронте, чланови Предсједништва ДФ-а анализирали су резултате избора, те заузели ставове око даљег д‌јеловања у правцу политичке и правне борбе за концепт грађанске БиХ.

Сматрају да су једини преостали аутентични носилац грађанске идеје и дају пуну подршку предсједнику странке Жељку Комшићу у погледу даљих активности које се тичу формирања власти у БиХ.

Комшић је у Предсједништво БиХ изабран 2022. године са 227.540. Као кандидат коалиције "За грађанску државу - ДФ/ГС" за ПД ПСБиХ, Комшић је освојио недовољних 6.983 гласа, чиме је остао без мандата.

Његова странка ће ипак имати два посланика од којих ће један у Представнички дом ући преко директног мандата, а други ће преко компензације.

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Тагови :

Жељко Комшић

Демократска фронта

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