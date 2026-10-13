Тужилаштво БиХ одлучило: Неће истраживати Дарка Ћулума

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поступајући тужилац Тужилаштва БиХ донио је тужилачку одлуку, односно наредбу о неспровођењу истраге против Дарка Ћулума, директора Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА), потврђено је "Независним новинама" из ове правосудне институције.
Пријаву против Ћулума су, подсјетимо, поднијели посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Шемсудин Мехмедовић и Јасмин Емрић.
Хроника
Огласило се Тужилаштво о хапшењу царинских службеника
"Пријавом, коју су поднијела двојица политичких представника наведени је пријављен за кривично дјело напад на уставни поредак из члана 156. КЗ БиХ и друга кривична дјела. Одлука је донесена јер је извршеним провјерама навода из пријаве као и саслушањем више свједока, међу којима и руководних радника СИПА, утврђено да не постоје елементи кривичног дјела нити основи сумње да је пријављени починио наведена кривична дјела", речено је из Тужилаштва БиХ за "Независне новине".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч1
БиХ
17 ч3
БиХ
19 ч2
БиХ
22 ч1
Најновије
Најчитаније
14
21
14
17
14
16
14
06
14
00
Тренутно на програму