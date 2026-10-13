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Тужилаштво БиХ одлучило: Неће истраживати Дарка Ћулума

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13.10.2026 12:43

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Тужилаштво БиХ одлучило: Неће истраживати Дарка Ћулума

Поступајући тужилац Тужилаштва БиХ донио је тужилачку одлуку, односно наредбу о неспровођењу истраге против Дарка Ћулума, директора Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА), потврђено је "Независним новинама" из ове правосудне институције.

Пријаву против Ћулума су, подсјетимо, поднијели посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Шемсудин Мехмедовић и Јасмин Емрић.

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"Пријавом, коју су поднијела двојица политичких представника наведени је пријављен за кривично д‌јело напад на уставни поредак из члана 156. КЗ БиХ и друга кривична д‌јела. Одлука је донесена јер је извршеним провјерама навода из пријаве као и саслушањем више свједока, међу којима и руководних радника СИПА, утврђено да не постоје елементи кривичног д‌јела нити основи сумње да је пријављени починио наведена кривична д‌јела", речено је из Тужилаштва БиХ за "Независне новине".

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Тагови :

Дарко Ћулум

Тужилаштво БиХ

СИПА

истрага

директор

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