Патријарх Порфирије уз почасти дочекан у Парламенту Аустралије

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије посјетио је данас Парламент Аустралије, гдје му је предсједавајући Представничког дома федералног парламента Милтон Дик поручио да је за њега неизмјерна част да у "Дому аустралијске демократије" дочека патријарха српског.
Додао је да су Његову светост, како је навео, током година служења људи знали као неког који је дубоко посвећен помагању младим људима, не само своје заједнице већ широм свијета и чија посјета има велики значај за српску заједницу у Аустралији.
"Српска заједница у Аустралији је веома поштована и дио је историје наше земље генерацијама. То је моја заједница. Ништа више не волим, него да идем у српску заједницу у Вилонгонгу. За неколико недјеља, ићи ћу на народни фестивал како сам чинио већ много година. Аустралија и Србија прослављају 60 година чврстог пријатељства и дипломатских односа. Срби у Аустралији су изванредно допринијели развоју друштвеног, културног, економског и грађанског живота", рекао је Милтон Дик.
Он је изразио искрену радост што је домаћин поглавару Српске Цркве, саопштено је из Српске православне цркве.
Посланица у Парламенту Аустралије и предсједавајућа Групе пријатељства са Србима Тања Лоренс изразила је одушевљење због прилике да може да пожели добродошлицу патријарху.
Лоренс је навела да је српски народ допринио миру и донио наду свакој заједници којој је то требало.
Такође, она је истакла да је Група пријатељства са Србима, коју она са поносом подржава, веома активна на разним пољима прије свега захваљујући српском амбасадору у Аустралији Раду Стефановићу.
Стефановић је подсјетио да је посјета патријарха Порфирија трећа по реду коју је један српски патријарх учинио Петом континенту.
Како је наведено, прије њега посјете су уприличили патријарси Павле (2004) и Иринеј (2016).
То је, како је наведено, српском народу који ту живи био велики благослов.
"Ваша порука порука мира, дијалога и узајамног разумијевања одјекује дубоко унутар ове мултикултуралне нације. У свијету који се суочава са комплексним изазовима, Ваше вођство нас подсјећа на универзалне вриједности које човјечанство препознаје кроз вјеру и културу", рекао је Стефановић.
Порфирије је захвалио аустралијској држави која је пружила могућност многим Србима да у њој пронађу свој дом.
"Схватио сам да Срби овдје нису странци. Они се овдје осјећају као домаћи, али нису заборавили одакле су дошли. Они су дио ове заједнице и то не случајно, већ због љубави, отворености ове земље и људи ове земље, који су им дали прилику да раде и нађу могућност за удобан живот. Загрлили сте све људе који су овдје дошли и учинили их браћом. Нека Бог благослови ову земљу и људе, нека и им да мира и здравља", поручио је патријарх Порфирије.
Упутио је позив домаћинима да дођу у Србију.
Патријарха Порфирија је поздравио и сенатор за Јужну Аустралију и потпредсједник Групе пријатељства са Србима Алекс Антић чије коријене и сам има.
Срдачан дочек патријарху српском Порфирију, архијерејима и сарадницима приређен је и у Амбасади Србије у Аустралији.
Стефановић је упознао патријарха Порфирија са изградњом зграде српске амбасаде, која би требало да буде завршена наредне године у кварту Дикин, који носи име по другом аустралијском премијеру Алфреду Дикину.
Тиме ће, истакао је Стефановић, на неки начин бити крунисана дипломатска мисија Србије у "Земљи кенгура" која ове године обиљежава шест деценија.
Међутим, изложба архивске грађе приређена у овом објекту говори да њени коријени сежу у даљу прошлост.
Прво конзуларно представништво Краљевина Србија је имала у Мелбурну 1892. године, док је у Сиднеју оно отворено 1920. године.
Патријарх Порфирије је похвалио рад Амбасаде и захвалио на гостопримству.
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