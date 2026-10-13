Син убио мајку чекићем и ножем, па одшетао у полицијску станицу и признао злочин

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Ваљеву ухапсили су П. В. (64) због сумње да је убио своју мајку С. В. (93).
Према незваничним сазнањима, језиви злочин догодио се јуче око 10 часова у породичној кући. Осумњичени је, како се сумња, старици најприје задао неколико удараца чекићем у главу.
Након тога, док је несрећна жена још увијек давала знаке живота, наводно јој је задао и ударац ножем у врат.
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Послије крвавог пира, П. В. је хладнокрвно закључао породичну кућу, а потом се одшетао до полицијске станице у Ваљеву и сам пријавио убиство које је починио.
Осумњиченом је, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву.
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