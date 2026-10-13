Криста Пајк преживјела смртну казну, а онда је настао хаос: Објављени транскрипти

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Затвореница Криста Пајк преживела је двије дозе лијека којим је Тенеси покушао да је погуби. Када је неко из затвора позвао хитну помоћ, није имао шифру потребну за улазак возила без полицијске пратње.
Затворски надзорни центар најпре је саопштио да није упутио позив, да би потом потврдио да је ријеч о стварној хитној ситуацији. Возила хитне помоћи стигла су до зграде у којој се налазила Пајк 34 минута након првог позива.
Покушај погубљења почео је 30. септембра око 19.30. Свједоци су изјавили да се Пајк жалила на бол у руци. Након прве дозе и даље је била жива, па јој је затворско особље дало и другу. И након ње је дисала, а свједоци су чули звуке налик хркању.
Протокол савезне државе Тенеси предвиђа давање друге дозе уколико прва не усмрти затвореника, али не објашњава шта треба учинити ако особа преживи и другу дозу.
У 20.40 непозната особа из затвора позвала је хитну помоћ. Њен идентитет и функција нису објављени.
"Дали смо 10 грама пентобарбитала. Особа још није мртва. Зовемо хитну помоћ", рекао је позивалац, према транскрипту разговора, пише Индекс.
Додао је да Пајкова није при свјести и да тешко и споро дише.
Диспечер је затражио шифру која би омогућила возилима хитне помоћи да уђу без полицијске пратње. Позивалац је одговорио да је нема.
Објављен је транскрипт првог позива, али не и његов аудио-снимак.
34 минута од позива до доласка Хитне помоћи до зграде
Око 19.30 - Почиње покушај погубљења. Пајк остаје жива након прве дозе, па добија и другу.
20.40 - Непозната особа из затвора позива хитну помоћ на број 911 и каже да је Пајк добила 10 грама пентобарбитала, али да још није преминула.
20.41 - Диспечер тражи верификациону шифру. Позивалац каже да је нема.
21.03 - Диспечер саопштава да су му надређени рекли да је позив лажан и да затвору није потребна медицинска помоћ.
21.07 - Представник затворског надзорног центра каже да они нису позвали хитну помоћ.
21.08 - Кристина адвокатица позива 911 и каже да је Пајк још жива и да дише, као и да јој је потребна хитна помоћ која ће јој спасити живот.
21.11 - Затворски надзорни центар потврђује да је позив стваран, а службеници почињу да отварају капије и пропуштају возила.
21.14 - Хитна помоћ и ватрогасци стижу до зграде у затворском комплексу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
56
09
55
09
46
09
43
09
42
Тренутно на програму