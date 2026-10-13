Logo

Криста Пајк преживјела смртну казну, а онда је настао хаос: Објављени транскрипти

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 09:11

Коментари:

0
На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.
Фото: Tanjug/WBIR-TV via AP

Затвореница Криста Пајк преживела је двије дозе лијека којим је Тенеси покушао да је погуби. Када је неко из затвора позвао хитну помоћ, није имао шифру потребну за улазак возила без полицијске пратње.

Затворски надзорни центар најпре је саопштио да није упутио позив, да би потом потврдио да је ријеч о стварној хитној ситуацији. Возила хитне помоћи стигла су до зграде у којој се налазила Пајк 34 минута након првог позива.

Покушај погубљења почео је 30. септембра око 19.30. Свједоци су изјавили да се Пајк жалила на бол у руци. Након прве дозе и даље је била жива, па јој је затворско особље дало и другу. И након ње је дисала, а свједоци су чули звуке налик хркању.

Протокол савезне државе Тенеси предвиђа давање друге дозе уколико прва не усмрти затвореника, али не објашњава шта треба учинити ако особа преживи и другу дозу.

У 20.40 непозната особа из затвора позвала је хитну помоћ. Њен идентитет и функција нису објављени.

"Дали смо 10 грама пентобарбитала. Особа још није мртва. Зовемо хитну помоћ", рекао је позивалац, према транскрипту разговора, пише Индекс.

Додао је да Пајкова није при свјести и да тешко и споро дише.

Диспечер је затражио шифру која би омогућила возилима хитне помоћи да уђу без полицијске пратње. Позивалац је одговорио да је нема.

Објављен је транскрипт првог позива, али не и његов аудио-снимак.

34 минута од позива до доласка Хитне помоћи до зграде

Око 19.30 - Почиње покушај погубљења. Пајк остаје жива након прве дозе, па добија и другу.

20.40 - Непозната особа из затвора позива хитну помоћ на број 911 и каже да је Пајк добила 10 грама пентобарбитала, али да још није преминула.

20.41 - Диспечер тражи верификациону шифру. Позивалац каже да је нема.

21.03 - Диспечер саопштава да су му надређени рекли да је позив лажан и да затвору није потребна медицинска помоћ.

21.07 - Представник затворског надзорног центра каже да они нису позвали хитну помоћ.

21.08 - Кристина адвокатица позива 911 и каже да је Пајк још жива и да дише, као и да јој је потребна хитна помоћ која ће јој спасити живот.

21.11 - Затворски надзорни центар потврђује да је позив стваран, а службеници почињу да отварају капије и пропуштају возила.

21.14 - Хитна помоћ и ватрогасци стижу до зграде у затворском комплексу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тенеси

погубљење

Криста Пајк

Хитна помоћ

Коментари (0)

Прочитајте више

сједишта авион сједење путовање

Свијет

Лет хитно отказан: Инсекти преплавили сједишта у авиону

1 ч

0
Далеководна мрежа.

Бања Лука

Ове бањалучке улице остају без струје: Да ли је на списку и ваша?

1 ч

0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Поштивање Устава мора бити основа за сарадњу на нивоу БиХ

1 ч

4
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Акција СИПА у Градишци, ухапшена четири цариника

1 ч

0

Више из рубрике

сједишта авион сједење путовање

Свијет

Лет хитно отказан: Инсекти преплавили сједишта у авиону

1 ч

0
Узбудљива вожња ролеркостером у забавном парку на отвореном током дана.

Свијет

Мушкарац испао из ролеркостера и погинуо: Повријеђене четири особе

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио погодио Панаму

2 ч

0
Доналд Трамп, амерички предсједник

Свијет

Трамп: Можда смо отишли предалеко

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Детаљи трагедије у Дворовима: Возач ”BMW-a” ухапшен због вожње под дејством алкохола

09

55

Мушкарац страдао на прузи на Илиџи

09

46

Због протеста средњошколаца у Француској затворено око 200 школа

09

43

Имате ли овај новчић од два евра? Познато колико може да вриједи

09

42

Акција ”Silence”: У току претреси у Бањалуци, Приједору и Српцу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима