Мушкарац испао из ролеркостера и погинуо: Повријеђене четири особе

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је погинуо, а још четири особе су повријеђене након инцидента на ролеркостеру у забавном парку "Six Flags Over Georgia", у америчкој савезној држави Џорџији, саопштила је полиција.
Несрећа се догодила у понедјељак поподне на атракцији "Голијат", хиперролеркостеру који достиже брзину до 110 километара на час и висок је око 60 метара, према подацима са интернет странице парка.
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Према изјавама свједока, мушкарац је из непознатог разлога испао из возила током вожње и ударио у различите дијелове конструкције.
Један од свједока рекао је да је мушкарац, након пада, ударио у конструкцију три пута. Према његовим ријечима, тијело је потом ударило и у друге људе прије него што је завршило на другој атракцији испод ролеркостера.
Поједини свједоци тврдили су да је мушкарац на вожњи био са дјететом, али званичници то нису потврдили.
"Одлично смо се проводили, а онда смо одједном почели да вичемо: 'О, Боже, шта се дешава?'" - испричала је једна жена која је присуствовала инциденту.
Након инцидента, управа парка евакуисала је атракцију и проширила евакуацију на остатак парка. На снимцима објављеним на интернету види се заустављени ролеркостер и посјетиоци који излазе степеницама поред конструкције.
Портпарол парка саопштио је да су парк и локалне власти одмах реаговали и да у потпуности сарађују у истрази.
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"Дубоко смо ожалошћени инцидентом у којем су учествовали посјетиоци нашег парка", навео је портпарол.
Званичници још нису објавили како је мушкарац преминуо нити шта је изазвало повреде осталих особа. Детективи јединице за тешке злочине округа Коб истражују околности несреће.
Инцидент се догодио у вријеме појачане пажње јавности према безбједности екстремних атракција у америчким забавним парковима.
Прошлог мјесеца парк "Six Flags Magic Mountain" у јужној Калифорнији објавио је да повлачи из употребе ролеркостер "Икс2", након тужби у којима се наводи да је вожња изазвала озбиљне повреде мозга.
Компанија "Сикс флегс" недавно је окончала и судски спор о смрти 22-годишњег мушкарца који је преминуо након вожње ролеркостером 2022. године. Прошле седмице поднесене су још три тужбе у којима се наводе трауматске повреде мозга.
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Прошле године, 32-годишњи мушкарац преминуо је након вожње брзим ролеркостером у тематском парку "Universal Epic Universe" на Флориди. Његова смрт приписана је повредама насталим усљед удараца, а случај је окарактерисан као несрећан догађај, преноси ГласСрпске.
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