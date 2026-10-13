Пронађена дрога, оружје и муниција: Једна особа ухапшена

Аутор:АТВ редакција
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Зеничка полиција ухапсила је у Дусини лице чији су иницијали А.С. (37) код кога је пронађено 25,6 килограма дроге, као и оружје и муниција, саопштено је из кантоналног МУП-а.
У јучерашњем претресу куће, помоћних објеката и путничких возила "масерати" и "бе-ем-ве" које користи А.С. пронађено је 10,5 килограма амфетамина, 15,1 килограм марихуане, дигитална вага, уређај за вакуумирање, два пиштоља и 78 метака, те пушка са оквиром и 24 метка.
Све ово биће предмет вјештачења и кориштено као доказни материјал у даљем поступку, наводи се у саопштењу из кантоналног МУП-а.
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Лице А.С. ухапшено је због сумње да је починило кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет дроге, те неовлаштена набавка и држање оружја.
Све активности реализоване су уз надзор Тужилаштва Зеничко-добојског кантона, пише у саопштењу из кантоналног МУП-а.
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