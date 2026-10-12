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Никшић и Исак на испитивању због афере "Спенгавање"

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12.10.2026 13:13

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Никшић и Исак на испитивању због афере "Спенгавање"
Фото: ATV

Премијер Федерације БиХ (ФБиХ) Нермин Никшић на испитивању је у Посебном одјељењу за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (ПОСКОК) у предмету "Муњић и други", познатији као афера "Спенгавање".

Тужиоци ПОСКОК-а ће Никшића испитати у својству осумњиченог, а очекује се да исказе да још лица осумњичених у предмету "Муњић и други", међу којима и федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак.

Афера "Спенгавање" откривена је у октобру 2025. године када су у јавност исплилаве преписке из телефона тадашњег в.д. директора Федералне управе полиције Вахидина Муњића.

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У порукама које су размјењивали Муњић, федерални премијер Нермин Никшић, шеф Никшићевог кабинета Аријана Хусеиновић-Ајановић, полицијски службеник Мухамед Охрановић и други актери говорило се, између осталог, о "спенгавању" лица која су била предмет полицијских и тужилачких поступака, запошљавањима и именовањима у јавним институцијама и информацијама о полицијским акцијама.

Тужилаштво наводи да се ради о системском дјеловању с циљем остваривања личних и политичких интереса, чиме је нарушено повјерење јавности у институције и правосудни систем, подсјећају фередерални медији.

(Срна)

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Тагови :

Нермин Никшић

Рамо Исак

УСКОК

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