Никшић и Исак на испитивању због афере "Спенгавање"

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Федерације БиХ (ФБиХ) Нермин Никшић на испитивању је у Посебном одјељењу за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (ПОСКОК) у предмету "Муњић и други", познатији као афера "Спенгавање".
Тужиоци ПОСКОК-а ће Никшића испитати у својству осумњиченог, а очекује се да исказе да још лица осумњичених у предмету "Муњић и други", међу којима и федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак.
Афера "Спенгавање" откривена је у октобру 2025. године када су у јавност исплилаве преписке из телефона тадашњег в.д. директора Федералне управе полиције Вахидина Муњића.
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У порукама које су размјењивали Муњић, федерални премијер Нермин Никшић, шеф Никшићевог кабинета Аријана Хусеиновић-Ајановић, полицијски службеник Мухамед Охрановић и други актери говорило се, између осталог, о "спенгавању" лица која су била предмет полицијских и тужилачких поступака, запошљавањима и именовањима у јавним институцијама и информацијама о полицијским акцијама.
Тужилаштво наводи да се ради о системском дјеловању с циљем остваривања личних и политичких интереса, чиме је нарушено повјерење јавности у институције и правосудни систем, подсјећају фередерални медији.
(Срна)
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