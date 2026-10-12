Пала три лица са потјерница, један осумњичен за проневјеру

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција током викенда лишила је слободе Б.П. из Новог Града, М.Ц. из Бањалуке и Т.С. из Берковића, за којима су биле расписане потраге.
Б.П. је ухапшен на основу централне потјернице Основног суда у Новом Граду, док је М.Ц. пао по наредби Основног суда у Бањалуци.
Трећи ухапшени, Т.С. из Берковића, пао је по потрази Полицијске станице Поткозарје због сумње да је починио кривично дјело "Проневјера". Б.П. и М.Ц. су одмах предати Судској полицији, док је Т.С. спроведен у ПС Поткозарје.
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