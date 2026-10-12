Logo

Пала три лица са потјерница, један осумњичен за проневјеру

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 11:46

Коментари:

0
МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Бањалучка полиција током викенда лишила је слободе Б.П. из Новог Града, М.Ц. из Бањалуке и Т.С. из Берковића, за којима су биле расписане потраге.

Б.П. је ухапшен на основу централне потјернице Основног суда у Новом Граду, док је М.Ц. пао по наредби Основног суда у Бањалуци.

Трећи ухапшени, Т.С. из Берковића, пао је по потрази Полицијске станице Поткозарје због сумње да је починио кривично дјело "Проневјера". Б.П. и М.Ц. су одмах предати Судској полицији, док је Т.С. спроведен у ПС Поткозарје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Осумњичен за проневјеру

Основни суд Бањалука

хапшење

Централна потјерница

Црна хроника

Коментари (0)

Више из рубрике

Затвор

Хроника

Бањалучанин пријетио суграђанки, па завршио иза решетака

44 мин

0
Полиција, увиђај

Хроника

Возач "реноа" задобио тешке повреде након слијетања с пута

58 мин

0
шака рука прсти песница

Хроника

Пао двојац из Бањалуке након мекљаже испред кафића

1 ч

0
Лисице на рукама женска рука

Хроника

Бањалучанин украо кутију са добровољним прилозима из цркве

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

12

18

Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

12

02

Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

12

01

Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

11

58

Обрачун у Кнежеву: Пијан претукао суграђанина, повријеђени хоспитализован

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима