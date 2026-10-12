Бањалучанин украо кутију са добровољним прилозима из цркве

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Ж.К. ухапшен је због сумње да је из храма на подручју Лакташа украо кутију са добровољним прилозима.
Како наводе из бањалучке полиције, сумњичени је крађу извршио 10. октобра, а брзом реакцијом полиције пронађен је и лишен слободе након чега се терети за кривично дјело "Крађа".
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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