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Бањалучанин украо кутију са добровољним прилозима из цркве

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12.10.2026 11:05

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Бањалучанин Ж.К. ухапшен је због сумње да је из храма на подручју Лакташа украо кутију са добровољним прилозима.

Како наводе из бањалучке полиције, сумњичени је крађу извршио 10. октобра, а брзом реакцијом полиције пронађен је и лишен слободе након чега се терети за кривично дјело "Крађа".

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Крађа

Црква

хапшење

ПУ Бањалука

Црна хроника

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