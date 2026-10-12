Пуцњава у школи у Француској: Рањени директор и наставник, ухапшен ученик (14)

Аутор:АТВ редакција
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Директор школе и наставник у школи у градићу Обањ у депртману Буш-ди-Рон на југу Француске задобили су данас простријелне ране у оружаном нападу осумњиченог 14-годишњег ученика.
Они су рањени испред школе "Жозеф Лаканал" у Обању након што је један ученика испалио хице из пиштоља калибра девет милиметара и из пушке сачмаре, преноси "Фигаро".
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Убрзо након тога, нападач је ухапшен, а рањени директор и наставник су хоспитализовани са простријелним ранама.
"Пуцао је четири или пет пута и недуго послије напада је ухапшен", потврдила је локална полиција.
На лице мјеста изашли су припадници локалне полиције и ватрогасне службе Обања, а француски министри унутрашњих послова и националног образовања, као и министар делегат за стручно образовање и обуку и професионалну праксу, посјетиће данас поподне Обањ.
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Пуцњава се догодила у тренутку када се широм Француске одржавају протести средњошколаца због незадовољства стањем у просвјети и условима школовања.
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