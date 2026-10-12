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Србац слави Дан и крсну славу, присуствује Минић

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12.10.2026 11:31

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Обиљежавању присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић. Он је присуствовао парастосу код централног спомен-обиљежја у знак сјећања на погинуле борце у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Фото: РТРС

Србац данас свечано обиљежава Дан и крсну славу општине - Покров Пресвете Богородице, а централним манифестацијама присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Премијер Српске присуствовао је парастосу код централног спомен-обиљежја и одао почаст погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, након чега је планирано његово присуство на свечаној сједници Скупштине општине у Градској галерији „Рајко Петковић“.

Србац крсну славу прославља 14. октобра, док се Дан општине обиљежава у знак сјећања на 2. новембар 1935. године, када је одлуком власти Краљевине Југославије, тадашњи Босански Свињар преименован у Србац.

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Тагови :

Саво Минић

Србац

Крсна слава

Дан општине

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