Србац слави Дан и крсну славу, присуствује Минић

Аутор:АТВ редакција
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Србац данас свечано обиљежава Дан и крсну славу општине - Покров Пресвете Богородице, а централним манифестацијама присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Премијер Српске присуствовао је парастосу код централног спомен-обиљежја и одао почаст погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, након чега је планирано његово присуство на свечаној сједници Скупштине општине у Градској галерији „Рајко Петковић“.
Србац крсну славу прославља 14. октобра, док се Дан општине обиљежава у знак сјећања на 2. новембар 1935. године, када је одлуком власти Краљевине Југославије, тадашњи Босански Свињар преименован у Србац.
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