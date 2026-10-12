Повеља општине Петрово додијељена Сави Минићу

Аутор:АТВ редакција
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Највише признање општине Петрово - Повеља додијељена је предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу, а Плакета "Михољско љето" Министарству пољопривреде, шумарска и водопривреде.
Признање је у име Минића примио његов изасланик Лука Андрић који је у обраћању на свечаној сједници Скупштине општине рекао да Влада ради на унапређењу положаја свих локалних заједница у Српској и да је ово највише општинско признање потврда заједничког рада локалне и републичке власти.
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Повеља општине, као највише признање, додијељена је и начелнику општине Петрово Озрену Петковићу, који је рекао да је општински буџет стабилан, са оствареним прошлогодишњим суфицитом већим од 360.000 КМ.
Петковић је подсјетио на све реализоване активности у протеклих годину дана, спроведене и захваљујући подршци републичких институција.
Издвојио је куповину и опремања вртића, изградњу тротоара према термама "Озрен", те реконструкцију фискултурне сале у Основној школи "Вук Караџић", а за шта је обезбијеђена новчана подршка већа од милион КМ.
Плакета општине "Михољско љето" припала је Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске, а преузела ју је ресорни министар Анђелка Кузмић.
Она је навела да је министарство издвојило око 50.000 КМ за путну инфраструктуру како би се обезбиједили повољни услови за останак на селу.
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Плакета општине "Михољско љето" додијељена је и компанији "Моделс" из Петрова.
Новчану награду у износу од по 200 КМ у области друштвених дјелатности уручени су Матеју Мишановићу, Ђурђини Бахнан и Стијепи Тадић из Петрова, Емилији Живковић из Какмужа и Исидори Јеремић из Карановца.
Похвале су добили Секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске, Фудбалски клуб "Звијезда" Какмуж, Вера Лазаревић из Петрова, Марко Мишић из Карановца и Културно-умјетничко друштво "Какмуж".
Телеграме и искрене честитке упутио је предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Милорад Додик, који је указао на важност заједништва и окупљања, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
Свечаној сједници Скупштине општине присуствовали су и посланик у Народној скупштини Републике Српске Зоран Благојевић, представници братске општине Борово из Хрватске, предсједник Скупштине града Добоја Зоран Благојевић, као и представници невладиних организација и званице из области привреде и културе.
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Након свечане сједнице предвиђено је освештање Централног спомен–обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске, припадницима Министарства унутрашњих послова Српске и цивилним жртвама рата.
Споменик се налази на Тргу Немањића, код објекта Административне службе општине Петрово.
(Срна)
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